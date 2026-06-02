Acciones de Asia

Los mercados de Asia-Pacífico operaron mayormente a la baja el martes, mientras los inversores evaluaban la incertidumbre renovada sobre las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, mientras que los índices de referencia de Wall Street subieron a nuevos máximos durante la noche debido al optimismo tecnológico.

El Nikkei 225 de Japón estaba un 1.32% más bajo, mientras que el Topix cayó un 1.14%. El Kospi de Corea del Sur cayó un 1.92% y el pequeño Kosdaq bajó un 3.13%.

En Australia, el S&P/ASX 200 perdió un 0.71%.

El índice Hang Seng de Hong Kong aumentó un 0.13%, mientras que el CSI 300 de China continental subió un 0.1%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia el lunes a la posibilidad de que las negociaciones de paz con Irán se desmoronen, diciendo a CNBC: “Honestamente, no me importa”.

“Realmente no me importa. No me importa en lo absoluto”, dijo Trump a Eamon Javers de CNBC en una entrevista telefónica a mediodía del lunes, añadiendo que sentía que las negociaciones prolongadas se estaban volviendo “muy aburridas”.

Trump respondió a una pregunta sobre informes del lunes temprano que indicaban que los negociadores iraníes estaban considerando terminar las discusiones con Washington y pasar a “bloquear completamente” el Estrecho de Ormuz en respuesta a la campaña militar de Israel en Líbano dirigida al grupo Hezbollah respaldado por Irán.

Cuando se le preguntó si los funcionarios iraníes le habían informado que ya no continuarían las negociaciones, Trump respondió: “No, no lo han hecho”.

Los futuros del S&P 500 cayeron un 0.2%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 perdieron un 0.3%. Los futuros vinculados al Dow Jones Industrial Average cayeron 122 puntos, o un 0.2%.

El mercado nocturno en Wall Street, el S&P 500 subió a pesar del avance de los precios del petróleo, con Nvidia liderando el avance tecnológico tras el lanzamiento de un nuevo chip para PC.

El índice de mercado amplio avanzó un 0.26% para cerrar en 7,599.96, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 0.42% para cerrar en 27,086.81. El Dow Jones Industrial Average sumó 46.42 puntos, o un 0.09%, para terminar en 51,078.88. Los tres índices alcanzaron nuevos máximos intradiarios y cerraron en récords.

â€” CNBC’s Sarah Min y Lisa Kailah Han contribuyeron a este informe