Disney está preparado para impulsar su ya floreciente negocio publicitario. Rita Ferro está detrás del impulso.

Rita Ferro, presidenta de publicidad global de Disney, se preparaba para subirse al escenario durante la reciente presentación de upfront de la compañía, pensando en el actor Paul Anthony Kelly. Kelly interpretó recientemente a John F. Kennedy Jr. en la serie limitada de TV “Love Story” de FX, y conoció a Ferro en un evento anterior. Después de un momento fan que incluyó una foto con el iPhone, Ferro pidió a Kelly que la presentara en el pitch anual a los anunciantes.

“Ferro es una veterana de 29 años en Disney y ha ascendido a través de varios puestos hasta la cima de su negocio de publicidad, lo que la coloca en el centro de una industria mediática que redescubre la importancia de la publicidad, ya que la televisión tradicional, el streaming, las plataformas digitales y sociales compiten por espectadores y dólares publicitarios.

Mientras Disney y otras compañías de medios presentaban espectáculos a mediados de mayo para deslumbrar a los anunciantes, las negociaciones para cerrar compromisos están en marcha.

Ferro dijo en entrevistas con CNBC que cree que el fandom, desde los deportes hasta las franquicias de entretenimiento, es clave para impulsar el portafolio de Disney y lo que une a las divisiones de la compañía bajo el recién instalado CEO Josh D’Amaro.

La hija de inmigrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos justo antes del inicio de la Revolución Cubana, Ferro es oriunda de Miami y se trasladó a Nueva York después de graduarse de la Universidad Internacional de Florida con la intención de convertirse en redactora y directora de arte.

Ferro dijo que pronto se involucró en la recaudación de fondos para una compañía de producción que mostraba comediantes latinos y “me di cuenta de que era mucho mejor en ese aspecto”. Comenzó su carrera en la industria publicitaria de medios trabajando para MTV en América Latina antes de su lanzamiento oficial.

Unos años más tarde, su conocimiento de América Latina y su capacidad para hablar español ayudaron a Ferro a conseguir un trabajo en Disney, que la llevó de vuelta a Nueva York. Actualmente reside en Nueva Jersey con su esposo e hija, trabajando en la oficina de Disney en Manhattan cuando no está viajando por trabajo.