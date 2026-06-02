Juliette Lepage, copiloto ciega en el Rallye des Princesses Richard Mille: “Soy un copiloto como los demás”

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Cuando se le pide que se presente, Juliette Lepage tiene su propia fórmula. “Suelo decir que soy triple A: ciego, autista y, para el tercero, depende: aventurero, artista, autor, pero siempre atípico”. A sus 25 años, la joven participó este año en su tercera edición del Rallye des Princesses Richard Mille (23-28 de mayo de 2026), siempre como copiloto… de su madre, Sandrine.

Todo empezó en 2024 cuando Juliette y Sandrine buscaban una aventura para vivir juntas. El dúo madre-hija a quien le encanta montar, charlar”, rehacer el mundo » en coche, se topa por casualidad con este rally 100% femenino. Tu favorito es inmediato: “Todos los destinos nos recordaron una ciudad importante en nuestras vidas. Nos dijimos que amábamos las aventuras y los autos, especialmente los viejos. Fue realmente el destino el que nos empujó. TIENE”

Para hacer realidad esta “apuesta loca”, como la describe Juliette, fue necesaria la conformidad del organizador y la intervención de una tercera mujer de la familia: Marine, la hermana mayor. Ella es quien recibe el roadbook por adelantado bajo una cláusula de confidencialidad con el organizador Peter Auto. Su trabajo: convertir cada símbolo gráfico en oraciones escritas sin mostrárselas a nadie, incluido el equipo. “En lugar de tomar las imágenes, un símbolo que gira hacia la derecha, escribirá textualmente: â€œAl cabo de 50 m, gire a la derechaâ€ . » Luego, este archivo se carga en la computadora de Juliette, que lo transcribe mediante una pantalla braille.

En el habitáculo, las dos mujeres hablan continuamente. â€œEn el 48.550, en el stop, girarÃ¡s a la derecha, me dice Juliette. Me toca a mí comprobar que estoy en 48.550, que veo claramente mi señal de stop y que estoy girando a la derecha. » explica su madre. Antes de añadir con una sonrisa: “Por eso tenemos más voces”.

De año en año todo mejora. Durante la primera edición de 2024, Marine tardó entre cinco y seis horas en completar una etapa. Este año: sólo tres horas. Juliette ya no consulta la versión impresa de emergencia. â€”Este aÃ±o no lo vi en absoluto. TIENE”

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â€”Me ven como Juliette, no como el ciego. TIENE”

Lo que le gusta a la joven de este rally no es sólo la técnica o la progresión. Es algo más profundo, más íntimo. “Estoy disfrutando mucho de este interludio encantado en el que soy sólo un copiloto entre muchos otros.

Porque en la vida cotidiana es Sandrine quien guía a Juliette. Pero en los rallyes los papeles se invierten. “Me gusta cuando Sandrine tiene que confiar ciegamente en mí. Cuando le digo “vas derecho”, no está segura, pero me escucha y nos damos cuenta de que, efectivamente, coincide y que no nos hemos perdido. Creo que es el sentimiento más fuerte en términos de autoestima: decirme a mí mismo OK, soy copiloto como los demás. Ya no hay ciegos, no más pequeñas particularidades, estamos en igualdad de condiciones. TIENE”

Y este entorno –los participantes, el equipo, los mecánicos, los comisarios– contribuye plenamente a ello. â€”Me ven como Juliette, no como el ciego. TIENE”

una historia familiar

Esta manifestación, dice Juliette sin dudarlo, es un esfuerzo de grupo. “Nuestro rally es un asunto de familia. Mi mamá es mi conductora, mi hermana hace los roadbooks, mi papá está ahí para los mecánicos y el auto, es mi hermano quien lo presta, es un loco por los autos. El que tuvimos este año, aunque tenía las mismas características que los demás de los años anteriores, es una arrolladora”. [Mon frÃ¨re] Restaura coches que llevan 10, 15 años sin circular y les damos una segunda vida gracias a los rallyes. TIENE” El coche en sí cuenta una historia, la de un entusiasta apasionado que lo devolvió a la vida. “Hay errores, pero cada año, dependiendo de las averías y de los consejos de los mecánicos, aprendemos y descubrimos aún más sobre los coches.

Un resultado excelente

Esta edición marca un paso más en la progresión de Juliette. Este año se ha integrado en su coche un marcapasos para ayudarle en las zonas de regularidad, haciendo que el ejercicio “mucho más divertido, mucho más lúdico TIENE”. Y el resultado está ahí: un puesto 24 en la clasificación general sobre un total de 97 tripulaciones, su mejor resultado desde el inicio de la aventura (50.º de 57 en 2024, y 71.º de 72 en 2025). “2026 es el año en el que nos damos cuenta de que cuando realmente lo queremos, cuando realmente ponemos los recursos, podemos jugar.

Y el dúo no tiene intención de quedarse ahí. En 2027, la aventura continúa, pero de otra forma. Juliette debería ocupar su lugar junto a otro piloto, para demostrar que su papel de copiloto va más allá de la familia. Mientras tanto, Sandrine y Marine podrían formar su propia tripulación. « Ã va Ãªtre une petite compÃ©tition très amigable y très cómplice. A”

El resto dirá si dos tripulaciones de Lepage son mejores que una. Pero una cosa es cierta, es que cuando una familia decide poner todas sus fuerzas al servicio de un proyecto, los límites desaparecen. Sólo queda una madre y su hija lanzadas a una experiencia triple A: Aventurera, Atípica y Divertida.

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