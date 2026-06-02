Cómo la inteligencia artificial está ayudando a grupos en zonas de conflicto donde buscan traer paz

Cómo la inteligencia artificial está ayudando a grupos en zonas de conflicto...

La inteligencia artificial no solo se utiliza para hacer la guerra, también se utiliza para intentar poner fin a ella, y para encontrar a las personas atrapadas en medio.

Mientras los ejércitos de todo el mundo están desplegando IA en el campo de batalla, organizaciones como la Cruz Roja y empresas tecnológicas enfocadas en la paz están utilizando las mismas herramientas para tratar de proteger a los civiles, reunir a familias y ayudar a negociar ceses al fuego.

Laura Walker McDonald, tecnóloga de la Cruz Roja, dijo que la organización utiliza la IA para identificar objetivos, de la misma manera que lo hacen algunos ejércitos. Pero en el caso de la Cruz Roja, esos “objetivos” son personas que necesitan ayuda.

“Podemos entender dónde las personas podrían necesitar asistencia o dónde las personas incluso están”, dijo Walker McDonald.

La Cruz Roja también utiliza tecnología de drones. Walker McDonald señaló un importante terremoto en Nepal años atrás, cuando las carreteras dañadas hacían casi imposible llegar a pueblos remotos.

“Podrías enviar un dron allí, y podría enviar imágenes de vuelta y decirte qué había pasado para que pudieras ayudar a la gente”, dijo.

Pero los drones utilizados en zonas de conflicto pueden tener efectos negativos para agencias de ayuda como la Cruz Roja, ya que el solo sonido puede provocar miedo en personas que recientemente han sido atacadas.

“Cuando lo escuchas, piensas, ‘Tengo que esconderme, porque no sé qué va a pasar'”, dijo Walker McDonald. “Ya sea que estén buscando personas y regresarán, o si el dron en sí está armado, te hace sentir estresado”.

Debido a eso, Walker McDonald dijo que la Cruz Roja no desplegará drones en ningún lugar donde el ruido en sí cause daño.

La Cruz Roja también ha recurrido a la IA para revisar cientos de años de registros sobre personas desaparecidas, archivos que están dañados, descoloridos o simplemente difíciles de leer.

“Tenemos archivos de información sobre personas que han estado desaparecidas en la guerra, que han estado buscando a sus familias, o cuyas familias las han estado buscando”, dijo Walker McDonald. “Se remontan a 100 años. Hemos podido entrenar a una IA para empezar a analizar esos registros y digitalizar la información mucho más rápido”.

En el lado de la construcción de la paz, Frank Aum, estratega de paz de la compañía de IA Transcend, dijo que la IA puede comprimir el tiempo de análisis de conflictos de meses a momentos, lo que puede ser de gran ayuda para empresas privadas que trabajan en áreas donde los conflictos y tensiones han persistido durante décadas, así como para las Naciones Unidas, que buscan resolver tales disputas.

“Hemos construido agentes y una plataforma que pueden hacer el tipo de análisis que los humanos harían en periodos de días, semanas, meses, lo que la IA puede hacer muy rápidamente”, dijo Aum.

Transcend, fundada por Ola Mohajer, se enfoca en la desescalada.

“Lo que queremos hacer ahora es automatizar muchas de esas capas analíticas del trabajo”, dijo. “Para que podamos hacer cosas importantes como construir confianza, abordar la voluntad política”.

Ella dijo que ejemplos de cómo esa información podría ayudar al sector privado podrían implicar una empresa minera trabajando en África, donde hay muchas tensiones documentadas.

“Lo que probablemente encontrarías allí son cosas como tarifas del mercado negro para minerales críticos, trabajadores infantiles, condiciones de trabajo inseguras, trabajo forzado”, dijo. “Las empresas absolutamente no quieren esto. No lo quieren en ninguna parte de su cadena de suministro, y por lo tanto, lo que las empresas prestan atención es asegurarse de que, A, no esté allí en primer lugar, pero B, si entra allí, asegurarse de que esté silencioso y sea atendido”.

Mohajer dijo que la tecnología también podría ayudar a encontrar soluciones a la raíz de esos problemas.

Aum dijo que automatizar el trabajo analítico para que los expertos humanos puedan concentrarse en las partes más difíciles, como construir confianza y voluntad política, ahorrará tiempo a los tomadores de decisiones y expertos senior.

“Ayudando a los gobiernos, organizaciones no gubernamentales a hacer la paz y la resolución de conflictos más rápido”, dijo Aum.