El centrocampista del Manchester City, Rodri, ha dicho que esperará hasta después de la Copa del Mundo para abordar su futuro, en medio de informes que lo vinculan con un traslado al Real Madrid. El mediocampista ganador del Balón de Oro está fuera de contrato en el Etihad Stadium en 2027, y ha indicado que le gustaría regresar a jugar en su España natal en algún momento de su carrera. Rodri se unió al City procedente del Atlético de Madrid en 2019.

Rodri ha surgido como un posible objetivo de transferencia para el candidato presidencial del Real Madrid, Enrique Riquelme, quien se enfrentará al actual Florentino Pérez en las elecciones de este fin de semana.

“No le doy demasiada importancia [a los rumores]. Sé que es parte del trabajo”, dijo Rodri a los reporteros en el campamento de entrenamiento previo a la Copa del Mundo de España en las afueras de Madrid. “Especialmente cuando un jugador se acerca a la etapa final de su contrato, es normal que se mencionen nombres”.

“Estoy muy tranquilo, sé exactamente dónde estoy parado, y te diré que quizás si no hubiera habido una Copa del Mundo, las cosas podrían ser diferentes ahora”, agregó el jugador de 29 años.

Rodri ha ganado cuatro títulos de la Premier League con el City y jugó un papel clave en el primer triunfo de la Liga de Campeones del club hace tres años, pero ha tenido dificultades con lesiones desde que sufrió un desgarro del ligamento cruzado contra el Arsenal en septiembre de 2024.

“Con una Copa del Mundo por delante, mi responsabilidad es mantenerme enfocado”, agregó Rodri. “Todo lo relacionado con mi futuro esperará hasta después de la Copa del Mundo”.

El torneo comienza el 11 de junio y se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. España enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay en el Grupo H.

[Context: Rodri está contemplando su futuro en medio de rumores de un posible traslado al Real Madrid y ha decidido esperar hasta después de la Copa del Mundo para abordar este tema.]

[Fact Check: La Copa del Mundo se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, no en Madrid como podría inferirse del artículo.]

El defensor del Arsenal, William Saliba, está en duda para el partido inaugural de la Copa del Mundo de Francia contra Senegal debido a una lesión en la espalda, informó ESPN el lunes. El central se someterá a escáneres el lunes para determinar la gravedad de su lesión, pero se informa que Francia está preocupada de que pueda perderse todo el torneo. Francia también enfrentará a Irak y Noruega en el Grupo I, antes de las fases eliminatorias.

Saliba jugó en 50 de los 63 partidos del Arsenal en todas las competiciones esta temporada, ayudando a los Gunners a ganar el título de la Premier League. Reportadamente sufrió dolores de espalda después de la derrota en la final de la Liga de Campeones del sábado contra el Paris Saint-Germain, aunque Didier Deschamps restó importancia a las preocupaciones el lunes, diciendo: “Está aquí, todo está bien”.

El jugador de 25 años ha ganado 31 internacionalidades con Francia, incluyendo apariciones en la Copa del Mundo de 2022 en Qatar y en la Eurocopa de 2024. Los otros defensores en la convocatoria de 26 jugadores de Francia son Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernández, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix y Dayot Upamecano. [Reuters]

[Context: William Saliba podría perderse el partido inaugural de la Copa del Mundo debido a una lesión en la espalda.]

[Fact Check: La lesión de Saliba en la espalda pone en duda su participación en la Copa del Mundo, lo que preocupa a Francia sobre su disponibilidad para el torneo.]