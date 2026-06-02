Bernie Sanders defiende a Graham Platner tras informes de mensajes de texto sexualmente explícitos

WASHINGTON – El senador Bernie Sanders, I-Vt., defiende al candidato al Senado Graham Platner luego de informes periodísticos de que el presunto candidato demócrata en Maine intercambió mensajes de texto sexualmente explícitos con mujeres al comienzo de su matrimonio.

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Sanders, quien respaldó a Platner en su intento por derrocar a la senadora republicana Susan Collins, dijo que las familias trabajadoras enfrentan problemas mayores que el matrimonio de Platner.

â€œTenemos una crisis de vivienda. La gente no puede pagar la atención médica, no puede permitirse el lujo de comprar comestibles, no puede permitirse el lujo de llenar sus tanques de gasolina. Y creo que es importante para nosotros centrarnos en los problemas que enfrentan las familias trabajadoras un poco más que en el matrimonio de Graham Platner”, dijo Sanders a los periodistas en Capitol Hill.

â€”Le deseo lo mejor a su matrimonio. Pero ahora mismo, creo que deberíamos centrarnos en las crisis que enfrenta la clase trabajadora y elegir gente con agallas para enfrentarse a los oligarcas que controlan nuestro país”, dijo Sanders.

También dijo que la esposa de Platner, a quien llamó “una mujer muy encantadora” que tuvo “la oportunidad de conocer”, estaba a su lado.

La esposa de Platner, Amy Gertner, dijo en un vídeo que la campaña de Platner publicó durante el fin de semana que estaba “realmente enfadada” por los informes de los mensajes de texto, y que le parecía “vergonzoso” que hubiera gente difundiendo “chismes” en lugar de discutir los temas que aborda Platner.

El New York Times y The Wall Street Journal informaron el sábado que Gertner le habló a la campaña de Platner sobre los textos sexualmente explícitos el año pasado al comienzo de su candidatura al Senado, mientras discutía una posible investigación de la oposición sobre él. El Times citó a un ex alto funcionario de la campaña de Platner y el Journal citó a personas familiarizadas con el asunto.

La campaña de Platner confirmó que envió mensajes de texto sexualmente explícitos a varias mujeres al comienzo de su matrimonio. Él y su esposa se casaron en 2023.

“Amy y yo pasamos por algo difícil, por mi culpa”, dijo Platner en un comunicado. “Hicimos el trabajo y estoy agradecida por ella cada hora de cada día. He aprendido a lo largo de esta campaña que a la gente no le importan los chismes o los titulares, les importa que estés luchando por sus hospitales, su cheque de pago, sus hijos. Esta campaña trata sobre las ideas que harán avanzar a Maine y superar una política rota del pasado. Nuestros oponentes quieren que la política sea vacío de contenido y vacío de cambio real, y vencer eso es exactamente de lo que se trata nuestro movimiento”.

Gertner dijo en su video del sábado que ella y Platner tienen un “gran matrimonio” y que el asesoramiento les ha ayudado.

El senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, también defiende a Platner.

“Sabemos que Graham no ha vivido una experiencia política típica. Ha sido muy claro y abierto con su esposa, y resolvieron todo lo que resolvieron”, dijo Gallego a los periodistas el lunes. “Está ganando las encuestas, está dispuesto a aceptar que ha crecido como persona y creo que deberíamos aceptarlo”.

Gallego añadió que los votantes están más centrados en los desafíos económicos y financieros.

“El goteo que está ocurriendo en realidad es que los estadounidenses están realmente perjudicados… el hecho de que la gasolina y la comida siguen altas, no pueden comprar una casa, no pueden pagar el alquiler”, dijo. “No les van a importar los mensajes de texto y todo lo demás que pasó hace años, especialmente cuando se resolvió entre cónyuges”.

El senador Martin Heinrich, DN.M., calificó el lunes los informes de los mensajes de texto como “una historia sensacionalista” que es un “gran problema en DC”, pero no en Maine.

“Creo que en Maine la gente va a litigar esta carrera sobre quién respalda a la clase trabajadora de Maine”, dijo Heinrich a los periodistas. “Existe una gran desconexión entre DC y Estados Unidos, y ciertamente se aplica a Maine”.

Heinrich, quien dio su respaldo al candidato en marzo, agregó que es “muy amigable” tanto con Platner como con Gertner, diciendo: “He tenido muchas conversaciones tanto con él como con Amy, y creo que esto es entre ellos”.

Los comentarios se producen un día antes de que Platner se reúna con los demócratas del Senado, dijo a NBC News una fuente familiarizada con el asunto. La fuente dijo que el viaje había sido planeado previamente y no tenía relación con los informes de los textos que surgieron durante el fin de semana.

Además de Sanders, Platner ha recibido el respaldo de varios progresistas nacionales, incluida la senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, y el representante Ro Khanna, demócrata por California, quien reiteró su apoyo a Platner luego de los informes sobre los mensajes de texto.

Cuando se le preguntó el lunes si los acontecimientos del pasado de Platner indicaban un problema con su carácter, Warren criticó el apoyo de Collins al presidente Donald Trump y el apoyo inicial a la guerra de Estados Unidos contra Irán.

“Graham Platner está demostrando el coraje y la determinación para asumirlo. Creo que eso es lo que más le importa a la gente de Maine”, dijo Warren.

Los informes sobre los mensajes de texto. no son los primeros que ensombrecen la candidatura de Platner.

En octubre, se disculpó por las publicaciones resurgidas en Reddit en las que minimizaba los desafíos que enfrentaban los militares que habían sido agredidos sexualmente, llamaba racistas y estúpidos a los blancos rurales, se refería a sí mismo como “comunista” y animaba a la gente a limitar su consumo de ciertas sustancias para evitar ser violadas.

Ese mismo mes cubrió un tatuaje en su pecho que parecía un símbolo nazi, diciendo que se hizo el tatuaje mientras estaba en la Infantería de Marina en 2007 y que no sabía que la figura de la calavera y las tibias cruzadas estaba asociada con los nazis.

Pero en los meses siguientes las encuestas indicaron que seguía siendo uno de los favoritos entre los votantes demócratas en Maine, hasta el punto de que la gobernadora demócrata Janet Mills suspendió su campaña para el Senado en abril.

Sin embargo, el lunes Mills dijo que “todavía está en la boleta electoral” para las primarias del 9 de junio.

“La gente tiene la impresión de que me ‘retiré’ o ‘abandoñé'”, dijo Mills en una entrevista en The Portland Press Herald. “Simplemente suspendí la campaña activa. Todavía estoy en la boleta”.

Collins, republicano por Maine, también respondió a los informes el lunes.

“Bueno, realmente no tengo nada que agregar”, dijo. “Todos los días hay una nueva revelación sobre Graham Platner que refleja su carácter”.