La demanda de los Knicks hace que el precio promedio de compra de las Finales de la NBA se acerque a los $5,000

CLEVELAND, OHIO – 25 DE MAYO: Los New York Knicks celebran con el Trofeo Bob Cousy después de vencer a los Cleveland Cavaliers 130-93 en el Juego Cuatro de las Finales de la Conferencia Este de la NBA en el Rocket Arena el 25 de mayo de 2026 en Cleveland, Ohio. NOTA PARA EL USUARIO: El usuario reconoce y acepta expresamente que, al descargar o usar esta fotografía, el usuario está consintiendo a los términos y condiciones del Acuerdo de Licencia de Getty Images. (Foto de Gregory Shamus/Getty Images)

Una sequía de campeonato de 53 años para los New York Knicks ha generado una demanda récord de boletos para las Finales de la NBA para una de las cinco franquicias más valiosas de la NBA.

Hasta el lunes, el Juego 3 entre los Knicks y los San Antonio Spurs, que se llevará a cabo en el Madison Square Garden el 8 de junio, es ahora el juego de las Finales de la NBA más caro registrado en la plataforma de venta de boletos secundarios TickPick.

El precio promedio de compra para ver a los Spurs y los Knicks, cuya carrera en postemporada podría reportar al menos $140 millones en ingresos brutos por playoffs para el Madison Square Garden, es de $4,990. Eso es un aumento desde los $4,398 de hace una semana cuando Nueva York barrió a los Cleveland Cavaliers 4-0 en las finales de la Conferencia Este.

Mientras tanto, el precio actual de entrada, o el boleto más barato disponible en TickPick, para el Juego 3 es de $4,115. Esa cifra es un 336% más cara que el boleto más barato disponible actualmente ($944) para el Juego 1 en San Antonio el miércoles por la noche.

Contexto: Los New York Knicks han tenido una larga sequía de campeonato en la NBA, lo que ha generado un gran interés en las finales.

Verificación de datos: Los precios de los boletos para los juegos de las finales de la NBA entre los Knicks y los Spurs son muy altos, según los datos proporcionados por TickPick.