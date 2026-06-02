Ligue 1: Monaco despide a Pocognoli mientras Lille nombra a Ancelotti

Mónaco ha despedido al entrenador Sebastien Pocognoli después de no lograr clasificarse para la Liga de Campeones.

Pocognoli reemplazó a Adi Hutter en octubre del año pasado después de guiar al Union Saint-Gilloise al título de la Belgian Pro League en 2024-25.

Sin embargo, después de ser eliminado de la Liga de Campeones en la ronda de play-off, perdiendo una eliminatoria de dos partidos frente a los eventuales ganadores del Paris Saint-Germain, Mónaco solo logró un séptimo puesto en la Ligue 1, terminando seis puntos fuera del cuarto lugar, que habría asegurado un lugar en la tercera ronda de clasificación de la Liga de Campeones.

Mónaco en cambio entrará en la ronda de play-off de la Conference League, con esa decepción costándole a Pocognoli su trabajo.

Mientras tanto, el Lille, que terminó tercero en la Ligue 1 para asegurarse un lugar en la fase de grupos de la Champions League, ha nombrado a Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti, como su nuevo entrenador.

Ancelotti reemplaza a Bruno Genesio, que dejó el Lille al finalizar su contrato de dos años en el Stade Pierre-Mauroy.

El joven de 36 años ha sido asistente de su padre en varios clubes y brevemente para la selección nacional de Brasil.

Fue nombrado entrenador del Botafogo en julio pero fue despedido en diciembre después de poco más de cinco meses en el cargo tras ganar 15 de sus 33 partidos.

“Estoy muy orgulloso y feliz, y agradezco al presidente Olivier Letang por su confianza y por esta oportunidad,” dijo Ancelotti al sitio web oficial del Lille.

“Hablamos mucho juntos, encontré una conexión humana, ideas y valores alineados. El proyecto del LOSC me corresponde, con una identidad clara, exigencias, trabajo duro.

“Es un club serio, ambicioso, competitivo y regularmente presente en la escena europea. Es un honor para mí representar a Lille hoy.”