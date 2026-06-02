Luces, cámara, diligencia debida: Lo que los inversores internacionales pasan por alto al comprar activos de entretenimiento en EE. UU.

El mercado se define por su escala, plataformas globales, mercados de capital profundos, compradores sofisticados y una larga historia de convertir la música, el cine, la televisión, los medios y el talento en ingresos.

Los inversores internacionales generalmente no necesitan mucha persuasión para darse cuenta de que el mercado del entretenimiento en EE. UU. es atractivo. El mercado se define por su escala, plataformas globales, mercados de capital profundos, compradores sofisticados y una larga historia de convertir la música, el cine, la televisión, los medios y el talento en ingresos. El tamaño de la oportunidad es visible en las principales partes del negocio. En cuanto a la música grabada, la Recording Industry Association of America informó que los ingresos en EE. UU. alcanzaron un récord de $11.5 mil millones en 2025, con el streaming representando el 82% de los ingresos totales. En el lado del cine y la televisión, el grupo comercial de la industria de entretenimiento digital informó que el gasto de los consumidores en EE. UU. en formatos de entretenimiento en el hogar digitales y físicos alcanzó los $62.2 mil millones en 2025, un aumento del 17.4%, impulsado por avances continuos en la transmisión por suscripción.

Para los inversores que buscan exposición a la propiedad intelectual duradera, ingresos recurrentes y la infraestructura en torno al contenido, la atracción es fácil de entender. La parte más difícil es comprender que invertir en EE. UU. no se trata solo de encontrar el activo correcto. Se trata de adaptarse a un entorno de negociación diferente con costumbres y matices de la industria que están integrados en el ecosistema de entretenimiento basado en relaciones. Una transacción que parece sencilla desde Londres, París, Berlín o Seúl puede verse diferente una vez que se suman la legislación fiscal de EE. UU., las leyes estatales, las normas de empleo, los términos de financiamiento, los plazos regulatorios y la práctica de mercado. Es ahí donde los compradores internacionales pueden perder tiempo, ventaja o economía. Pueden entender el activo de entretenimiento, pero aún subestimar la complejidad y el riesgo de ejecución en EE. UU.

Esto es importante porque los activos de entretenimiento rara vez son simples. Un comprador puede estar mirando un catálogo de música, una biblioteca de películas, una compañía de producción, una red de podcasts, un negocio de gestión, un editor digital, una empresa de eventos en vivo o una plataforma de tecnología multimedia. Cada uno lleva consigo su propia mezcla de derechos, relaciones, contratos, datos, personas y flujo de efectivo.

Por esta razón, he desarrollado una serie de artículos que ayudan a desglosar los mayores problemas que surgen al crear esa exposición, como una guía para inversores internacionales. A continuación, seguiremos examinando la entrada al mercado de EE. UU. y la estructura de activos, y luego la serie continuará explorando cómo las leyes federales y estatales en EE. UU. afectan los acuerdos, y las diferencias en la práctica comercial entre EE. UU. y Europa.

La entrada al mercado de EE. UU. no es de talla única.

Una trampa en la que veo caer a muchos inversores internacionales es tratar la “entrada al mercado de EE. UU.” como una sola estrategia. Un comprador puede ingresar a EE. UU. comprando una empresa en funcionamiento, adquiriendo un catálogo, comprando un flujo de regalías, tomando una participación minoritaria, respaldando a un equipo de gestión, formando una empresa conjunta, prestando contra activos que generan flujo de efectivo o fusionando negocios más pequeños. Esas son formas muy diferentes de obtener exposición en el mercado.

Por lo tanto, la mejor primera pregunta no es “¿cómo ingresamos al entretenimiento de EE. UU.?” Sino “¿qué tipo de exposición en EE. UU. estamos tratando de crear?”

La estructura puede ser tan importante como el activo.

Dos compradores pueden mirar la misma oportunidad de entretenimiento y terminar con resultados muy diferentes dependiendo de la estructura. Una compra de acciones puede dar al comprador el control de la empresa, pero también puede traer pasivos históricos, problemas de empleo, exposición fiscal y obligaciones contractuales. Una compra de activos puede permitir al comprador seleccionar derechos específicos o flujos de ingresos, pero solo si los contratos son transferibles, las asociaciones creativas se mantienen intactas y se pueden obtener los consentimientos de terceros necesarios. Una empresa conjunta puede tener sentido cuando el vendedor o fundador sigue siendo importante, pero puede crear problemas de gobernanza si las partes no han acordado presupuestos, explotación, salidas y futuras necesidades de capital. Un préstamo o participación en royalties puede ofrecer protección contra pérdidas, pero puede no dar al comprador el mismo potencial de ganancias o control.