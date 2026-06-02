Huelga del sindicato UAW amenaza la producción de camiones de General Motors.

En Detroit, casi 1,000 trabajadores de una planta proveedora de Michigan que fabrica piezas para camionetas de General Motors se fueron a la huelga el lunes después de no llegar a un nuevo contrato con la empresa.

El sindicato United Auto Workers confirmó el lunes que los trabajadores de una planta de ejes y componentes en Three Rivers, Michigan, para Dauch Corp. (anteriormente conocida como American Axle and Manufacturing) abandonaron la fábrica y se sumaron a las líneas de piquete a las 12:01 a.m. ET del lunes.

El sindicato no reveló una lista completa de demandas, pero dijo en un comunicado de prensa el domingo por la noche que los trabajadores todavía están tratando de recuperar salarios perdidos durante la Gran Recesión.

Los trabajadores de larga trayectoria, que ganaban hasta $29 por hora, vieron sus salarios reducidos a $14.50 en 2008. Los salarios actuales alcanzan un máximo de $22 por hora después de una progresión de cinco años, según el sindicato.

Un portavoz de Dauch en un comunicado por correo electrónico calificó la huelga de “decepcionante”. No respondió de inmediato a una pregunta sobre los detalles de la negociación.

La fábrica afectada produce ejes para las camionetas Chevrolet Colorado y GMC Canyon de GM, así como las camionetas Chevrolet Silverado y GMC Sierra de uso pesado. Otros productos incluyen componentes más pequeños para las camionetas Chevrolet Silverado y Sierra de uso liviano de la automotriz de Detroit, así como piezas de la minivan Chrysler Pacifica de Stellantis. Una portavoz de Stellantis dijo: “Estamos monitoreando de cerca la situación, pero no esperamos impacto en la producción en este momento.”

Fact Check: – La huelga involucra a trabajadores de una planta de Michigan que suministra piezas para General Motors. – El sindicato UAW busca recuperar salarios perdidos durante la Gran Recesión y conseguir mejoras en beneficios de salud, jubilación y otros problemas relacionados con el trabajo.