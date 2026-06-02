BP respalda a Amanda Blanc para liderar la búsqueda de un nuevo presidente a pesar de las preocupaciones de los inversores.

BP ha respaldado a Amanda Blanc para liderar su búsqueda de un nuevo presidente por segunda vez, pasando por alto las preocupaciones de los inversores sobre su papel en la empresa después de la sorpresiva partida de su presidente la semana pasada.

Algunos accionistas han expresado preocupaciones sobre Blanc, la directora independiente senior de la empresa petrolera británica, dirigiendo el proceso nuevamente después de la breve estadía de Albert Manifold como presidente.

Sin embargo, el presidente interino de BP, Ian Tyler, dijo en un comunicado: “A petición de la junta directiva, Amanda Blanc liderará el proceso de búsqueda del próximo presidente de BP. Como en búsquedas anteriores, este será un proceso riguroso que involucrará a toda la junta directiva y la decisión final reflejará nuestro punto de vista colectivo.”

Blanc, quien también es la directora ejecutiva de la aseguradora Aviva, lideró la búsqueda de BP para un sucesor de Helge Lund en 2025, lo que resultó en el nombramiento de Manifold como presidente en julio pasado.

Manifold, ex jefe de la empresa irlandesa de materiales de construcción CRH, comenzó su trabajo en octubre, encargado de impulsar un cambio en la estrategia de la empresa petrolera para enfocarse en la extracción de combustibles fósiles y abandonar las inversiones en energías renovables.

Fue removido hace una semana después de solo ocho meses en el cargo, y Blanc dijo en ese momento que si bien había ayudado a impulsar la transformación de BP, existían “problemas de supervisión y conducta que [la junta] considera inaceptables”.

Presuntamente, colegas destacados se sintieron menospreciados por Manifold, mientras que también se le consideró tratando de ejercer control como si fuera un ejecutivo en lugar de un presidente.

Manifold respondió a BP, acusando a la empresa de despedirlo “sin previo aviso y sin explicación”. Dijo el miércoles pasado: “Disputo completamente la caracterización de mi conducta y no permitiré que una narrativa falsa no sea desafiada.”

Una serie de figuras financieras, incluidos grandes inversores en BP, han puesto en duda si Blanc era la persona adecuada para liderar la búsqueda del sucesor de Manifold, informó el Financial Times.

Es la última agitación en la junta directiva de BP. Manifold rápidamente despidió al director ejecutivo, Murray Auchincloss, quien había estado en el cargo por menos de dos años, y contrató a una ex ejecutiva de ExxonMobil, Meg O’Neill, en diciembre. Ella comenzó en el cargo en abril.

Auchincloss reemplazó a Bernard Looney, quien fue expulsado en septiembre de 2023 por no divulgar relaciones con colegas cuando fue nombrado director ejecutivo.

Incluso en su corto tiempo en el trabajo, Manifold había molestado a algunos inversores. En su primera reunión anual al mando de la junta, casi una quinta parte (18%) de los votos se opusieron a su reelección después de que bloqueara una resolución de Follow This, un grupo de accionistas centrado en el medioambiente.

Follow This había solicitado a la empresa que informara cómo protegería el valor de los accionistas si la demanda de petróleo y gas disminuyera.