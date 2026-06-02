Las urnas se abren en Etiopía a medida que el conflicto deja a millones de personas sin poder votar

Se abren las urnas en Etiopía mientras el conflicto deja a millones incapaces de votar





Addis Ababa, 1 de junio de 2026 – El primer ministro Abiy Ahmed ha emitido su voto en la 7ma Elección General de Etiopía en su pueblo natal Beshasha, uniéndose a millones de ciudadanos que participan en una votación ampliamente vista como un momento significativo en el viaje democrático de la nación.

ADDIS ABABA, Etiopía – Los etíopes comenzaron a votar el lunes en una elección general eclipsada por conflictos armados, tensiones políticas y la exclusión de regiones enteras del proceso, lo que plantea preocupaciones sobre la inclusividad del voto en la segunda nación más poblada de África.

La elección es la séptima desde la caída del régimen militar de Etiopía en 1991 y llega en medio de la renovada inestabilidad en partes del país. Millones de ciudadanos no pueden emitir su voto, incluidos residentes de la región norteña de Tigray, donde la votación se ha suspendido en las 38 circunscripciones.

Se espera ampliamente que el primer ministro Abiy Ahmed asegure otro mandato, a pesar de no ser elegido directamente. Los votantes están eligiendo representantes para el parlamento de 547 escaños de Etiopía, con el partido que gane al menos 274 escaños, obteniendo el derecho a formar el próximo gobierno por un período de cinco años.

Abiy, de 49 años, llegó al poder en 2018 tras amplias protestas antigubernamentales que pusieron fin al dominio del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, una coalición liderada en gran medida por políticos de Tigray. Más tarde disolvió la alianza y creó el Partido Prosperity, prometiendo unidad nacional y reforma política.

Inicialmente elogiado por liberar presos políticos y ampliar libertades políticas, Abiy ganó el Premio Nobel de la Paz en 2019 por ayudar a poner fin a un enfrentamiento prolongado con la vecina Eritrea.

Sin embargo, los críticos dicen que su administración se ha vuelto cada vez menos tolerante con la disidencia. Los políticos de la oposición y los grupos de derechos acusan al gobierno de restringir el espacio político, arrestar opositores y limitar las libertades de los medios de comunicación. Etiopía ocupó el puesto 148 entre 180 países en el Índice de Libertad de Prensa de 2025 compilado por Reporteros Sin Fronteras.

La elección se lleva a cabo en medio de la violencia en curso en las regiones de Amhara y Oromia, donde las fuerzas gubernamentales continúan combatiendo a grupos armados. Las milicias Fano en Amhara y el Ejército de Liberación de Oromo en Oromia han estado involucrados en conflictos prolongados que han desplazado a cientos de miles de personas y causado importantes víctimas civiles.

El grupo de monitoreo de conflictos ACLED informó que más de 9,400 personas murieron en violencia en las dos regiones en 2024.

A pesar de las preocupaciones de seguridad, las autoridades dicen que la mayoría de los distritos en Amhara y Oromia están preparados para celebrar elecciones. Grupos de oposición disputan esa afirmación, argumentando que la inseguridad ha impedido una campaña efectiva en gran parte de las áreas.

La situación en Tigray sigue siendo particularmente delicada. La región, que alberga aproximadamente seis millones de personas, ha sido gobernada por una administración interina desde un acuerdo de paz de 2022 que puso fin a una devastadora guerra civil de dos años entre las fuerzas federales y el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray. Se estima que el conflicto ha matado a cientos de miles de personas y ha llevado partes de la región hacia la hambruna.

Las relaciones entre Addis Ababa y el liderazgo de Tigray se han deteriorado en los últimos meses debido a disputas relacionadas con la representación política, reclamos territoriales y el estatus legal del TPLF, que actualmente está prohibido de participar en las elecciones.

La votación también llega en un momento de crecientes tensiones entre Etiopía y Eritrea, cuyas relaciones se han enfriado tras desacuerdos sobre el empuje de Etiopía para acceder a un puerto en el Mar Rojo.

Si bien los partidarios de Abiy señalan proyectos de infraestructura en Addis Ababa y reformas económicas respaldadas por prestamistas internacionales como evidencia de progreso, los críticos argumentan que el conflicto y las restricciones políticas amenazan la credibilidad del proceso electoral.

Se espera que los resultados determinen la composición del próximo gobierno de Etiopía en un momento en el que el país enfrenta importantes desafíos de seguridad, económicos y políticos.

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