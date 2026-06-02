La economía verde en crecimiento del Reino Unido vale más de £100 mil millones al año, según descubrimiento de investigación.

Más de un millón de empleos, salarios más altos, casi medio billón de libras en inversiones en marcha: la economía verde del Reino Unido avanza con fuerza, según investigaciones realizadas por la principal organización empresarial del país. La economía de emisión cero, que vale más de 100 mil millones de libras esterlinas al año, beneficia a todo el Reino Unido, según el análisis de la CBI Economics encargado por el think tank Unidad de Inteligencia en Energía y Clima, a pesar de las críticas de quienes desean abolir los objetivos de emisión cero del Reino Unido. Los trabajadores de cero emisiones también disfrutan de salarios más altos, que superan las 43,000 libras esterlinas al año en promedio, alrededor de un 11% más alto que el promedio nacional de 39,000 libras. Louise Hellem, economista jefe de la CBI, dijo: “La energía limpia y la descarbonización ya son una parte significativa y en crecimiento de la base industrial del Reino Unido. A lo largo de la energía, la fabricación, los servicios y las cadenas de suministro, el Reino Unido tiene la experiencia para construir sobre esta fortaleza y aprovechar incluso mayores oportunidades comerciales.” Aproximadamente 308,000 personas están empleadas directamente en negocios como la instalación de paneles solares, el aislamiento de hogares, la fabricación de turbinas eólicas y vehículos eléctricos. Cuando se tienen en cuenta sus cadenas de suministro y negocios relacionados, esto alcanza los 1.1 millones de empleos, y representa 105 mil millones de libras en “valor agregado bruto”, una medida de la actividad económica similar al PIB. Esto equivale a casi el 4% de la producción económica del Reino Unido. Se estima que hay 455 mil millones de libras de inversión potencial en infraestructuras energéticas también en marcha, según encontró el informe. Estos desarrollos han sido impulsados por el objetivo del gobierno de descarbonizar la electricidad del Reino Unido para 2030, y metas estrictas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a corto plazo, para alcanzar cero emisiones para 2050. Cada trabajador en la economía de emisión cero genera casi 120,000 libras al año para la economía en general, encontró la investigación. Esto es aproximadamente una vez y media el promedio nacional para agregar valor, en un momento en el que el Reino Unido lucha con la baja productividad. Unas 22,000 pequeñas empresas en todo el Reino Unido están involucradas en actividades basadas en el impulso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la energía renovable, según el informe. Sin embargo, los principales partidos de derecha, los Conservadores y Reform UK, desean desechar los objetivos de cero emisiones y retroceder en el apoyo a la energía renovable. Tony Blair, el ex primer ministro laborista, también ha pedido el fin de las cero emisiones y un impulso a los combustibles fósiles. Hellem dejó claro que alejarse de las cero emisiones sería económicamente perjudicial. “En un momento en el que el Reino Unido debe fortalecer la seguridad energética y impulsar el crecimiento, la economía de cero emisiones se está convirtiendo en algo central para la competitividad futura del país”, dijo. “El Reino Unido no puede permitirse retroceder en una industria que ya está contribuyendo 100 mil millones de libras a la economía y con un enorme potencial de crecimiento futuro.” Sandra Bell, activista climática de Amigos de la Tierra, dijo: “Los incrédulos que piden desmantelar la acción climática claramente no quieren lo mejor para Gran Bretaña o los millones de personas que luchan con el costo de vida, de lo contrario estarían abogando por cosechar estas enormes recompensas. En cambio, preferirían mantenernos a la defensiva en la carrera mundial para construir una próspera economía verde y encerrarnos en industrias moribundas.” Los empleos en el Mar del Norte, que Blair y los partidos de derecha han citado como un área de crecimiento potencial, han estado disminuyendo constantemente junto con la producción de la cuenca cada vez más agotada desde hace más de una década. Se han perdido alrededor de 200,000 empleos en petróleo y gas en el Mar del Norte desde 2013, a pesar del apoyo del gobierno y un régimen fiscal favorable durante la mayor parte de ese tiempo. Katie White, ministra de clima, dijo: “A medida que Gran Bretaña enfrenta otro impacto de los combustibles fósiles, la única manera de proteger a los hogares y empresas es acelerando la electrificación y la energía limpia, local y controlada. Lo que las empresas y comunidades están logrando en todo el país es una gran historia de éxito británico: reducir costos, mejorar hogares, apoyar a la industria británica con buenos empleos cualificados mientras se ayuda a proteger la naturaleza.” Agregó: “Algunos preferirían ignorar el desafío de la crisis climática y dejar que nuestros hijos asuman el costo del cambio climático, pero este gobierno cree en un principio británico simple: salvaguardar nuestro país para las futuras generaciones.” El informe del martes es el cuarto de una serie realizada por la ECIU y la CBI Economics, que anteriormente encontraron que la economía de cero emisiones estaba creciendo tres veces más rápido que el resto de la economía del Reino Unido. Las estimaciones solo tienen en cuenta los trabajos y empresas que lidian directamente con el impulso hacia cero emisiones. La economía verde más amplia, que incluye otros sectores ambientales como residuos, remediación de la contaminación, agua y naturaleza, representa más de 600,000 empleos directos, según la Oficina de Estadísticas Nacionales.