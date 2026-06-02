Después de una dramática reestructuración, ¿el equipo renovado de ESPN para las Finales de la NBA es lo suficientemente grande para el horario estelar?

Hace un año, uno de los entrenadores en jefe de las Finales de la NBA comenzó su conferencia de prensa de apertura abordando el estado potencial del stand principal de ESPN para los juegos de la NBA.

El momento notable habló de algunos elementos, pero uno de ellos fue la enormidad de quién convoca los partidos más importantes de la temporada de la NBA: incluso los entrenadores están prestando atención.

ESPN hizo un cambio dramático, cambiando a la pionera histórica Doris Burke por el analista de estudio Tim Legler, quien se unió al incondicional Mike Breen y al relativamente recién llegado Richard Jefferson en el equipo de las Finales de la NBA de la cadena.

Un año después, el equipo número uno de la NBA de ESPN suena mejor. Breen trabaja mejor con Legler que con Burke, mientras que Jefferson aporta cierta alegría. Este trío tuvo un total de cero apariciones en el Juego de Estrellas de la NBA en sus carreras como jugadores, por lo que la pregunta que ahora enfrentan es: ¿Son lo suficientemente grandes para el evento en horario estelar de la temporada de la NBA?

Los Knicks y los Spurs serán sus primeras Finales de la NBA juntos, y es muy probable que Breen, Jefferson y Legler regresen el próximo año. Dicho esto, Breen, un miembro del Salón de la Fama, nunca irá a ningún lado hasta que él quiera, mientras que Jefferson y Legler están en una especie de carrera contra el reloj.

¿Podrán afrontar el momento antes de que los ejecutivos de ESPN tengan ante sí otro movimiento al que no puedan resistirse? Esta final les dará a Legler y Jefferson la oportunidad de establecerse como un equipo digno de un compromiso a largo plazo. La nube que cubrió el stand de la final del año pasado no es tan oscura, pero todavía hay sombras.

Las finales producidas por ESPN y transmitidas por ABC han carecido de la sensación de un gran juego por un tiempo. Con demasiada frecuencia, no se han sentido diferentes a un enfrentamiento de noviembre. La liga ha traído de vuelta el Trofeo Larry O’Brien a la cancha, lo que debería ayudar visualmente.

En cuanto al sonido, si bien los no miembros del Salón de la Fama pueden establecerse como el perenne analista número uno (ver dónde está Cris Collinsworth en el fútbol y hacia dónde se dirige Greg Olsen), es más sencillo simplemente conectar a una estrella que haya participado consistentemente en las finales para darte la autoridad de “estuve allí, hice eso” de todo.

Hasta que reafirmó su compromiso como entrenador, el entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, era una de las principales posibilidades. Kerr, con un currículum como entrenador del Salón de la Fama y una sólida trayectoria en la televisión, probablemente habría podido ocupar uno de los mejores asientos de ESPN si se hubiera alejado de la banca y hubiera querido ese puesto. En cambio, firmó un nuevo contrato de dos años con los Warriors.

Si un jugador estrella, como LeBron James o Steph Curry, se retira, ¿podría ese jugador ser el siguiente en la fila para un acuerdo televisivo similar al de Tom Brady con un calendario limitado que incluya el evento más importante del calendario de la NBA?

El año pasado a estas alturas, El Atlético informó que el equipo Breen-Burke-Jefferson, que convocó juntos sus primeras Finales de la NBA, también podría estar haciendo la última. Burke fue quien probablemente se conmovió, lo que inspiró al entrenador de los Indiana Pacers, Rick Carlisle, a decir algo durante las Finales de la NBA. “Fue muy triste ver que estos informes se filtraron innecesariamente antes de un evento tan celebrado”, dijo Carlisle. “Doris es un gran ejemplo de cómo salir adelante”.

Carlisle no sabe cómo se informan las historias deportivas, pero continuó diciendo algo más preciso y agregó que Burke se ganó su lugar en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial y es una inspiración. No hay duda.

Hace un año, el equipo de ESPN TV para la serie de campeonato incluía a Doris Burke, junto con Richard Jefferson (izquierda) y Mike Breen. (Kyle Terada / Imagn Images)

Dicho esto, el cálculo de que Burke era mejor en una cabina de dos personas fue el correcto por parte de los ejecutivos de ESPN. Al formar equipo con Dave Pasch en el equipo número 2 esta temporada, Burke sonaba más como su yo del Salón de la Fama que en una mesa con Breen y Jefferson. Después de ser la primera mujer en ser analista de televisión en la final, volvió a ser analista de finales para ESPN Radio.

Legler ascendió y tiene casi todo lo que desearías en un analista de juegos, describiendo rápidamente ángulos invisibles de los juegos. Su problema, sin embargo, es su currículum como jugador. Durante 10 temporadas, Legler promedió 7.0 puntos por partido y jugó hace tanto tiempo que era un Washington Bullet.

Es octavo de todos los tiempos en porcentaje de triples y hay un argumento bastante bueno de que si hubiera estado en esos equipos Bulls de los 90 en lugar de Kerr, podría haber acertado los tiros ganadores de la final. Por desgracia, jugó para malos equipos y, con justicia o no, su nombre no resuena en su carrera como jugador de la NBA. En todo caso, su notoriedad entre los fanáticos se debe a su carrera de más de un cuarto de siglo en ESPN.

ESPN ha preparado correctamente al nuevo trío, para que estén lo más preparados posible para la final. A diferencia de la temporada pasada, cuando ESPN titubeó en promover a Jefferson al mejor equipo y luego no logró ponerlo consistentemente con Burke y Breen para desarrollar su química, Breen, Jefferson y Legler consistentemente han trabajado juntos durante toda la temporada, y han desarrollado más ritmo de cara a las finales.

Legler aparece como el analista principal, y Breen recurre a él más que a Jefferson en los momentos importantes. Jefferson interviene y sin duda ha aflojado al más estricto Legler, y los tres realmente suenan como si se disfrutaran el uno del otro. Ha tardado mucho en llegar.

Después del aún insondable despido de Jeff Van Gundy y Mark Jackson en 2023, ESPN intentó llenar el vacío con Doc Rivers, quien, para sorpresa de los ejecutivos de ESPN (pero de pocos más), se fue como entrenador apenas cinco meses después de haber iniciado el trabajo.

A partir de ahí, a JJ Redick se le asignó el puesto de analista en el equipo número uno con Breen y Burke, aunque parecía muy posible un salto a entrenador en su futuro. Al igual que Rivers, ESPN pensó que tenía el compromiso de Redick de ser un analista superior durante mucho tiempo, pero después de media temporada regular y las Finales de la NBA de 2024, Redick huyó para liderar a los Lakers. Un año después, ESPN eliminó a Burke del equipo número uno.

Así que aquí están Legler y Jefferson, con la esperanza de consolidar aún más su lugar como lo hicieron alguna vez Van Gundy y Jackson. Si tienes grandes nombres, esta transición se puede aceptar más rápido. ESPN intentará ganar la final con sustancia. Se necesita tiempo para construirlo, y Knicks-Spurs es su primer pez gordo.