Abierto de Francia 2026: ¿Abrirán Aryna Sabalenka y Naomi Osaka la puerta para las sesiones nocturnas de mujeres?

La directora del torneo, Amelie Mauresmo, ella misma fue una ex número uno del mundo en la categoría femenina, había señalado regularmente la posibilidad de partidos cortos a dos sets como la razón por la que a menudo pasaban por alto a las mujeres.

“Los enfrentamientos siempre son interesantes tanto para hombres como para mujeres, pero hay varios factores que consideramos al tomar la decisión”, dijo Mauresmo el lunes anterior.

“Como saben, la longitud potencial de los partidos es algo que también estamos observando.”

Al elegir a Sabalenka contra Osaka, agregó: “Era obvio que debería ser un partido nocturno esta noche.”

Sin embargo, hubo quien creyó que Mauresmo podría haber buscado en otro lado si el número uno del mundo en la categoría masculina, Jannik Sinner, aún estuviera en el torneo.

Sinner habría estado programado para jugar el mismo día, pero sin él, los partidos masculinos que se llevaban a cabo el lunes carecían de estrellas.

Si el enfrentamiento entre Sabalenka y Osaka no hubiera tenido lugar bajo las luces, ¿qué partido femenino se habría elegido en su lugar?

Con ello llegó una sensación de expectación.

Si el partido resultaba ser insípido, entonces podría haber sido utilizado por críticos como un palo para golpear al tenis femenino.

Algunos argumentan que esta fue una situación creada por la reticencia del Abierto de Francia a mostrar a sus estrellas femeninas en primer lugar.

¿Fue justo el peso que se le atribuyó a Sabalenka y Osaka para representar al tenis femenino?

“No me importa realmente. Hay tantas cosas distintas que pueden generar presión en mí; eso fue lo último en lo que pensé”, dijo Osaka.

“Un saludo al torneo por confiar en nosotras – espero que haya sido entretenido para la gente.”