El drama de BP desaparecerá: se permite a las juntas deshacerse del presidente.

Una narrativa sencilla sobre el gran drama en la junta directiva de BP se desarrolla de la siguiente manera: los directores no ejecutivos pausados no pudieron lidiar con la franqueza del presidente agresivo que habían contratado precisamente para darle un impulso al lugar. Por lo tanto, la defenestración de Albert Manifold después de solo ocho meses en el cargo muestra que BP es aún más disfuncional de lo que se pensaba.

El mejor resultado para los accionistas, según esta interpretación, sería una oferta de adquisición por parte de Shell para poner fin a la miseria de todos. Mientras tanto, continúa esta interpretación, Amanda Blanc, la jefa de Aviva que es la directora independiente principal, debería permitir que otra persona lidere la búsqueda del próximo presidente, dado cómo resultó su último intento.

Se puede ver el atractivo de esta narrativa, por supuesto. Se ajusta superficialmente a la historia reciente de BP de confusión, que comenzó con el fiasco de la salida de Bernard Looney en 2023. Se descubrió que el ex director ejecutivo “no detalló por completo las relaciones con los colegas”, algo que la junta debería haber abordado la primera vez. Luego estuvo el vaivén sobre la estrategia, ya que el enfoque verde de Looney fue abandonado lentamente. Murray Auchincloss, como jefe de finanzas de Looney, probablemente no era la persona adecuada para reemplazarlo. El inepto Helge Lund, predecesor de Manifold, se quedó demasiado tiempo.

Sin embargo, es demasiado simplista concluir que la salida de Manifold es una continuación de la misma confusión. De hecho, la opinión opuesta es más convincente. ¿No es este último episodio un ejemplo de la junta de BP que, inusualmente, hace lo que se supone que debe hacer al enfrentar un problema de manera pronta?

Los directores consideraron las “preocupaciones serias” planteadas contra Manifold relacionadas con “importantes estándares de gobernanza, supervisión y conducta”. Llegaron a una conclusión en la que todos, incluida Meg O’Neill, la nueva directora ejecutiva, estuvieron de acuerdo. Y, habiendo considerado la conducta del presidente como “inaceptable”, no intentaron suavizar las cosas y en su lugar lo removieron.

No conocemos las preocupaciones específicas, porque la junta no lo dijo. La falta de transparencia no ayuda, aunque es comprensible. Por lo tanto, se puede simpatizar con Manifold hasta cierto punto cuando protesta contra filtraciones anónimas y poco precisas que fueron más allá de la declaración de la junta.

Pero aún así está el punto básico de que las juntas directivas deben tomar en serio las preocupaciones de los denunciantes, y sería alarmante si no lo hicieran. Los directores estaban obligados a tener una opinión sobre Manifold, y lo hicieron. Esto no fue un desacuerdo sobre la estrategia.

Hay una pregunta separada sobre si fue sabio nombrarlo en primer lugar. Dado cómo han resultado las cosas, claramente no. Pero nadie estaba diciendo eso en ese momento. Manifold había sido un director ejecutivo altamente exitoso de CRH, el grupo irlandés de materiales de construcción, y los accionistas de BP exigían una inyección de vigor enfocado en resultados. Por otro lado, no era un presidente experimentado de una gran empresa. En general, fue un nombramiento arriesgado pero no irrazonable. Se utilizaron cazadores de talentos en forma de Egon Zehnder. Se asume que se realizarán las verificaciones y referencias habituales.

En estas circunstancias, la protesta entre algunos gestores de fondos para que Blanc se aparte de la próxima ronda de reclutamiento de presidente es absurda. No se comprende el papel de un director independiente principal. Él o ella no puede llevar a cabo una misión en solitario o simplemente imponer su elección a la junta. Se supone que el presidente interino Ian Tyler también estará involucrado de cerca en el proceso, a menos que sea un candidato él mismo.

Cuando se calme el polvo, no hay razón para que el daño sea permanente, suponiendo que O’Neill llegue hasta el final y produzca la prometida “empresa más simple, más fuerte y más valiosa”. Sí, la repentina remoción de un presidente del FTSE 100 es un gran problema, y sí, es BP en el centro de atención una vez más. Pero la solución es simple: asegurarse de que el próximo presidente esté a la altura.