Tom Brady, famoso maniático de la salud, explica sus promociones de comida chatarra en la jubilación: Moderación en todas las cosas

Tom Brady, el quarterback ganador de siete Super Bowls, está promocionando marcas de alimentos como Pizza Hut y Dunkin’, algo impensable durante sus días en la NFL. Brady solía seguir una estricta dieta saludable y calificaba a las sodas y cereales azucarados como “veneno para los niños”, pero ha suavizado su postura en su retiro. Ahora, el enfoque de Brady se centra más en la moderación y la conexión con sus fanáticos. Durante el Super Bowl de este año, lanzó anuncios para Pizza Hut y Dunkin’. Su asociación con Ferrero incluye una campaña relacionada con el Mundial de 2026. Aunque busca disfrutar, Brady sigue tomando decisiones saludables, incluso mientras disfruta de sus placeres culposos, como los Tic Tacs.