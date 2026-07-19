Sami Pajari a una etapa de su primera victoria en el WRC

Sami Pajari se encamina hacia su primer éxito en el WRC en el Rallye de Estonia, con una ventaja de 24,6 segundos sobre Oliver Solberg a falta de una etapa.

El último día del evento se reduce a dos carreras en la misma etapa, cuyo total formará la clasificación del Súper Domingo. El segundo será el Power Stage y supondrá por sí solo cinco puntos adicionales.

Por la mañana cayeron algunas gotas de lluvia, lo que hizo que el terreno fuera menos seco en el TC17 (Kä¤Ã¤riku, 24,39 km), pero los pilotos aún se enfrentaron a carreteras muy rápidas, antes de un final de recorrido asfaltado.

Ganador de 12 de las 16 especiales disputadas el viernes y el sábado, Pajari comenzó el día con una sólida ventaja de 25″0 sobre Solberg. El finlandés no bajó el ritmo este domingo. Solberg ciertamente ganó la especial, pero Pajari sólo cedió 0″4.

Tercero en la general, Adrien Fourmaux comenzó el día con sólo 1″9 de ventaja sobre Thierry Neuville, y consiguió el tercer puesto en la especial. Estaba 7″9 por delante del belga… para su propia sorpresa.A! “¿Qué le pasó?A?”preguntó Fourmaux al llegar, creyendo la diferencia. “No sé por qué [j’ai Ã©tÃ© autant distancÃ©]No tengo ni idea”comentó por su parte Neuville, que se sitúa en el 9″8 de la clasificación general.

Elfyn Evans ha marcado el cuarto mejor tiempo en la especial, por delante de Sébastien Ogier. Las posiciones entre ellos se mantienen en orden inverso en la clasificación general, con Ogier cuarto por delante del galés. Martins Sesks sigue séptimo por delante de Esapekka Lappi, Jon Armstrong y Robert Virves, camino a una victoria en casa en WRC2.

Los pilotos volverán a competir en esta especial a las 12:15 horas. (hora francesa)… quizás en condiciones diferentes a medida que la lluvia se intensifica.

rasguño del domingo por la mañana ES17 24,39 kilometros Kariku 1 O. Solberg

Rally de Estonia – Clasificación tras la ES17

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– El equipo de Motorsport.com