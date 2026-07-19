El presidente Johnson advierte que los estudiantes están “adoctrinados” para ver a Estados Unidos a través de “lentes equivocados” mientras la nación celebra el 250 aniversario

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El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, hizo sonar la alarma sobre los estudiantes que ven a Estados Unidos a través de “lentes equivocados” en un evento organizado por el grupo de defensa legal Alliance Defending Freedom (ADF) que celebra el 250 aniversario de la fundación de la nación.

“Lo que ADF hace todos los días en primera línea es defender los cimientos mismos de la nación más grande en la historia del mundo, para que pueda continuar. Tenemos un gran desafío en este momento porque, lamentablemente, las generaciones que vienen detrás de nosotros no parecen apreciar y comprender completamente esto”, dijo Johnson, republicano por Luisiana, a los asistentes como orador principal en la cumbre de ADF en San Diego el 9 de julio.

La Cumbre ADF 2026 reunió a líderes de derecho, políticas públicas, medios de comunicación, empresas, educación y organizaciones cristianas. ADF declaró que el evento celebró el histórico 250 aniversario de la Declaración de Independencia al explorar el papel de los fundadores y “por qué nuestros fundadores consideraban que ciertas verdades eran evidentes y qué debemos hacer para recuperar el espíritu de 1776 hoy”.

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“ADF tuvo un gran honor en dar la bienvenida al presidente Johnson como orador principal en nuestra cumbre anual”, dijo Kristen Waggoner, presidenta, directora ejecutiva y asesora principal de ADF.

“Aquellos que conocieron al presidente Johnson al principio de su carrera, cuando trabajó junto a nosotros en ADF, no se sorprendieron al verlo aportar la misma gracia, resolución y fidelidad a los principios en uno de los trabajos más difíciles en Washington”, añadió Waggoner. “Sus comentarios sobre la herencia espiritual de Estados Unidos proporcionaron el punto culminante ideal para nuestra semana en la Cumbre, donde celebramos el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos”.

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Al pronunciar el discurso final para cerrar el evento de cuatro días en California, Johnson compartió que a menudo busca oportunidades para educar a los jóvenes sobre la historia de Estados Unidos para mostrarles que viven en la nación más grande de la historia.

“Haría eso tan a menudo como fuera posible, y entraría en grandes espacios, a menudo hostiles, en los campus universitarios, y pediría una simple pizarra para poner en el escenario”, dijo Johnson. “Y yo comenzaba… mi pequeña conferencia y a menudo decía: ‘¿Podría simplemente que alguien en la sala levante la mano?’ Les pediría esto a los estudiantes universitarios: “Levanten la mano si están de acuerdo en que viven en la nación más grande de la historia del mundo”. Y, lamentablemente, sólo se levantarían un puñado de manos. Y yo decía: ‘Está bien, si no estás de acuerdo conmigo en que vives en la nación más grande de la historia del mundo, ¿levantarías la mano si estás de acuerdo en que vives al menos en una gran nación?’ Conseguiría algunos voluntarios más tímidos”.

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Johnson expresó su profunda preocupación por el hecho de que los estudiantes sean “adoctrinados” en el aula.

“Creo que en el 250 cumpleaños de la nación, creo que tenemos una oportunidad divina. Tenemos un momento de enseñanza. Y creo que tenemos que hacer esto muy simple para explicárselo a las personas que vienen detrás de nosotros, porque, seamos honestos, han sido adoctrinados en muchas de estas instituciones educativas”, dijo Johnson.

Continuó diciendo: “Ven a Estados Unidos a través de lentes equivocados. Y creo que ahora tenemos una gran oportunidad porque en el cumpleaños de la nación, podemos llevarlos directamente al certificado de nacimiento de la nación, la Declaración de Independencia… Eso me encanta. Cuando eres miembro del Congreso, te invitan a hablar con muchos estudiantes universitarios en ese entorno”.

Fox News Digital informó anteriormente sobre encuestas que mostraban la falta de confianza de los estadounidenses en las instituciones de educación superior y, según se informa, una encuesta reveló un desequilibrio político continuo entre los profesores universitarios.

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Los últimos datos de Gallup revelan que sólo el 38% de los adultos estadounidenses mantienen “mucha” o “bastante” confianza en la educación superior. La cifra representa una caída notable con respecto al año pasado, cuando la confianza en el sector experimentó un modesto aumento al 42%. En particular, el 31% de quienes expresan falta de confianza citan el adoctrinamiento político percibido como un factor determinante.

Otro informe, publicado por el America First Policy Institute (AFPI), reveló que los profesores liberales superan en número a los conservadores en casi 7 a 1 en todo el país, un cambio enorme con respecto a 1969, cuando la proporción era de menos de 2 a 1.