Las primarias para gobernador de California están indecisas mientras los candidatos compiten por estar entre los dos primeros

alternar título Jason Henry/Getty Images Norteamérica

SAN FRANCISCO – Las elecciones primarias para gobernador de California están demasiado reñidas para convocarlas, y el conteo de votos continúa el miércoles.. El demócrata Xavier Becerra y el ejecutivo empresarial republicano Steve Hilton lideran el campo con el demócrata Tom Steyer en tercer lugar.

En el inusual sistema primario de California, todos los candidatos, independientemente del partido, aparecen en una boleta única abierta a cualquier votante registrado. Los dos mejores candidatos luego pasan a las elecciones generales, incluso si son del mismo partido. Este año, los votantes tenían 60 nombres para elegir gobernador.

El ganador liderará el estado más poblado del país, donde los líderes a menudo adquieren prominencia política nacional. El gobernador en ejercicio Gavin Newsom está en su límite de dos mandatos y podría ser un contendiente demócrata a la presidencia.

Becerra, exsecretario de Salud y Servicios Humanos durante la presidencia de Joe Biden, se presentó ante los votantes como un líder político experimentado que no teme al presidente Trump, pero su liderazgo corona uno de los regresos más sorprendentes y dramáticos en la historia política estatal reciente. Tan recientemente como en abril, las encuestas mostraban que Becerra –también ex miembro del Congreso y fiscal general de California– languidecía en un solo dígito en un campo abarrotado.

En sus comentarios en su fiesta de vigilancia en Los Ángeles, Becerra destacó su condición de desvalido.

“Aquí en la ciudad natal de Hollywood, nos encantan las buenas historias de éxito de los desvalidos”, dijo, estableciendo paralelismos entre su campaña y la historia de éxito de sus padres inmigrantes en California. “¿Adivina qué? Los desvalidos se mantuvieron en la lucha. Al igual que mis padres, nunca me rendí. Nunca dejé de poner un pie delante del otro. Nunca dejé de creer en la bondad de California. Y afortunadamente, tú tampoco”.

Hilton es un ex comentarista de Fox News que también se desempeñó como asesor político del ex primer ministro británico David Cameron. Fue respaldado por el presidente Trump en abril, lo que lo ayudó a adelantarse al sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, el otro republicano importante en la carrera. Hilton ha hecho campaña con la idea de que California necesita un cambio después de 16 años bajo control demócrata total.

La carrera se está reduciendo después de una campaña tumultuosa

En su fiesta de vigilancia en Huntington Beach, el candidato nacido en Gran Bretaña, que se convirtió en ciudadano estadounidense hace cinco años, dijo que era el “honor de su vida” recibir más de un millón de votos hasta el momento.

“El cambio está llegando a California y es necesario desde hace mucho tiempo”, dijo Hilton. “Aún no hemos llegado a ese punto, pero se ve bien. Parece que los californianos realmente tendrán la oportunidad de votar por el cambio en noviembre y llevar a nuestro estado en una nueva dirección”.

El activista multimillonario demócrata Steyer gastó más de 213 millones de dólares de su propio dinero para impulsar su candidatura e impulsar un mensaje progresista y populista. Mientras estaba detrás de Becerra y Hilton el martes por la noche, dijo en su fiesta de observación en San Francisco que sigue confiando en poder cerrar la brecha en los próximos días.

“Juntos hemos asustado muchísimo a los intereses corporativos acostumbrados a salirse con la suya”, afirmó Steyer. “Puede que lleve algún tiempo determinar hacia dónde va esto. Vamos a esperar hasta que se cuenten todos los votos. Vamos a darle tiempo a la democracia para que funcione. Y sabemos que terminamos realmente fuertes”.

No es seguro que los primeros resultados se mantengan, en parte debido a patrones de votación inusuales en esta elección primaria: los datos de seguimiento de las boletas hasta el martes por la noche mostraron que los republicanos tenían más probabilidades de votar anticipadamente por correo, mientras que los votantes demócratas en este estado profundamente azul conservaron sus boletas por correo o optaron por votar en persona. Eso es lo contrario de las elecciones recientes, en las que más demócratas votaron por correo y los republicanos tendieron a votar en persona el día de las elecciones.

La incertidumbre de la noche electoral puso fin a una contienda que siguió siendo intensa e inestable hasta el final. Hasta cierto punto, la carrera estuvo definida por quién no corría.

Algunos de los demócratas más destacados del estado (la ex vicepresidenta Kamala Harris, el senador estadounidense Alex Padilla y el fiscal general de California, Rob Bonta), rechazaron una posible candidatura para suceder a Newsom.

La carrera se vio interrumpida en abril cuando la campaña para gobernador del entonces representante Eric Swalwell implosionó en medio de acusaciones de agresión y acoso sexual . Swalwell renunció al Congreso poco después de que surgieran las acusaciones y negó las acusaciones de agresión.