Los Falcons, el receptor estelar Londres alcanzan una extensión de $141M

Los Atlanta Falcons harán del receptor abierto Drake London uno de los jugadores mejor pagados en la historia de la franquicia.

Los Falcons y London llegaron a un acuerdo en una extensión de contrato por cuatro años y $141 millones, con $100 millones garantizados, según su agente Andrew Kessler de Athletes First, quien le informó a Adam Schefter de ESPN el martes.

London puede ganar hasta $150 millones si alcanza incentivos en el acuerdo, lo que lo mantendrá bajo contrato con los Falcons hasta la temporada 2030.

El valor anual promedio de $35.25 millones del nuevo contrato de London lo convierte en el tercer receptor mejor pagado de la NFL detrás de Jaxon Smith-Njigba de los Seattle Seahawks ($42.15 millones) y Ja’Marr Chase de los Cincinnati Bengals ($40.25 millones).

London, de 24 años, está listo para jugar la temporada 2026 en la opción de quinto año de su contrato de novato, que tiene un valor de $16.82 millones.

Los Falcons seleccionaron a London en la posición número 8 en el draft de 2022, y tiene 309 recepciones para 3,961 yardas y 22 touchdowns en sus primeras cuatro temporadas en la NFL. La temporada pasada, London se perdió cinco juegos debido a lesiones. Tuvo 68 recepciones para 919 yardas con siete touchdown en 12 juegos. En 2024, fue uno de los receptores más productivos de la NFL con 100 recepciones para 1,271 yardas y nueve touchdowns a pesar de tramos largos de juego deficiente de parte de los mariscales de campo.

Ahora, probablemente los Falcons dirigirán sus esfuerzos para extender a otro jugador estrella de la franquicia: el corredor Bijan Robinson, quien está en su cuarta temporada en la NFL. Los Falcons ejercieron la opción de quinto año de Robinson para la temporada 2027 en abril.

También cuentan con el ala cerrada Kyle Pitts Sr. jugando con la etiqueta de franquicia esta temporada y podrían buscar extender su contrato. Los Falcons tienen hasta el 15 de julio para firmar una extensión con Pitts, o de lo contrario jugará esta temporada con su oferta de franquicia.

La extensión de London representa el primer acuerdo importante realizado por la nueva oficina principal de los Falcons, liderada por el gerente general Ian Cunningham y el presidente de fútbol Matt Ryan.