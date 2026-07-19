Del archivo: Enzo Fernández sobre sus primeros pasos futbolísticos en Argentina

El día de la final del Mundial, revisitamos una entrevista a Enzo Fernández de 2023 en la que el centrocampista habla de sus primeros años en Argentina y sus primeros pasos en el mundo del fútbol…

Habiendo nacido en Villa Bonich, San Martín, parte de la metrópoli de Buenos Aires, Fernández se inició en el fútbol en el cercano equipo juvenil Club La Recova, donde jugó con sus hermanos.

“Pasé toda mi juventud jugando al fútbol con mis amigos de la infancia allí”, recordó Enzo poco después de ganar la Copa del Mundo en 2022. Él y sus compañeros argentinos esperan repetir esa gloria esta noche en Nueva Jersey.

“Así era mi vida cuando di mis primeros pasos en el mundo del fútbol. Di mis primeras patadas cuando tenía tres años. Cuando tenía seis años empecé a jugar en River. ¡Tenía seis años cuando participé en mi primer entrenamiento!’

Enzo se involucró a tan temprana edad en el mundialmente famoso club River Plate, y continuó jugando allí hasta que cumplió 18 años.

“Después de eso, me transfirieron cedido a Defensa y Justicia FC, y luego regresé a River y gané el campeonato allí”, dijo, describiendo a River como si fuera su familia.

“Pasé la mayor parte de mi vida en River y me siento agradecido por el cariño y la confianza que depositaron en mí. Aparte de eso, soy un gran seguidor del club desde que era pequeño. Todo salió bien, así que me siento muy feliz de haberles ayudado. También me ayudaron a evolucionar como jugador.

“También teníamos que jugar la Copa Libertadores, pero el título de liga fue una experiencia maravillosa para mí. Siempre soñé con lograr tal cosa. Siempre asistí al estadio, vi los partidos desde las gradas. Haber cumplido el sueño de salir campeón con ellos, eso no tiene precio.

“Mi familia es hincha de River Plate aunque dos de mis hermanos son hinchas de Boca Juniors, pero de todos modos siempre me han apoyado y han estado ahí a mi lado. Ellos mismos disfrutaron mucho de mi éxito.

“Mi papá es un gran hincha de River. Por eso me llamó Enzo, en honor a Enzo Francescoli. [a great attacking midfielder player with the club]. Entonces mi familia estaba muy orgullosa de que finalmente hubiera cumplido uno de mis mayores sueños.

“River me enseñó valores. Me dieron todo lo que un jugador puede necesitar, incluso asistencia psicológica. Siempre han estado ahí, nunca me dejaron atrás”.

Enzo también valora la temporada que estuvo cedido en Defensa y Justicia (lleva la camiseta de su equipo) antes de su verdadera irrupción en River Plate. En el club más pequeño de Buenos Aires, estuvo bajo la dirección técnica del exdelantero del Chelsea Hernán Crespo, quien ganó la Premier League durante su etapa en Stamford Bridge.

“Fue justo después de que terminara la pandemia”, recordó Enzo.

â€”Esa fue una experiencia Ãºnica. Él [Crespo] es una persona muy especial. Siempre ha tratado de apoyarme y aprendí mucho de él y de su cuerpo técnico. Fue mi entrenador durante cuatro o cinco meses hasta que llegó Sebastián Beccacece con quien salimos campeones de La Recopa. [a Super Cup-style tournament].

Â¡Era una persona muy importante, un gran entrenador, aunque un poco loco, como le decÃa! Pero aprendí mucho de ambos y me siento agradecido por todo lo que me han dado cuando estuve en Defensa y Justicia.’

Hoy, Enzo intentará grabar su nombre aún más profundamente en el folklore del fútbol argentino cuando se enfrente a España en la final de la Copa del Mundo.