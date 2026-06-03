Carin León está llevando Muda por todo el mundo

Carin León todavía se siente un poco nervioso cuando comienza una nueva gira. León es un exitoso cantante que conquista los auriculares en todo el mundo con su peculiar enfoque de la Música Mexicana, entrelazando la tradición mexicana con influencias del soul, rock y música country. Ha ganado múltiples premios Grammy y ha colaborado con artistas country como Cody Johnson, Kacey Musgraves y Jelly Roll; a principios de este año, él y Jelly Roll lanzaron “Lighter”, un sencillo relacionado con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El mes pasado, León debutó con Muda, un álbum de estudio que muestra al cantautor empujando los límites de lo que define su música. ¿Un estribillo pegajoso con sabor a pop? ¿Un sutil toque de disco para la pista de baile? ¿Una canción soul impregnada de trompetas? Cada uno de estos sonidos, y más, encuentra su lugar en el aventurado Muda.

Este año llevará el álbum de gira, tocando para audiencias en el Madison Square Garden de Nueva York, en el BMO Stadium de Los Ángeles y en el Bridgestone Arena de Nashville, Tennessee. En septiembre, hará una residencia de siete espectáculos en la Esfera de Las Vegas. ¿Entre estas fechas? Estará trotamundos para actuaciones en Japón, Argentina y su México natal, entre otros países.

Y en una tarde a finales de mayo, a pocos días de su interminable gira, León le dijo a Forbes que está bien sentir unos nervios. “Esta es una gira muy, muy importante para mí”, dijo León a través de Zoom. “[Es] la producción más grande que hemos tenido en una gira antes.”

Agregó: “Te das cuenta de que todo va bien cuando todavía [te sientes] nervioso.”

Carin León en Gira

León tituló la gira “De Sonora Para El Mundo”, como un guiño al estado mexicano del noroeste donde nació y creció.

En cuanto a lo que los asistentes pueden esperar de la próxima serie de conciertos de León? “Estamos muy, muy, muy en contacto con la gente”, dijo. León espera que la gira equilibre la fiesta que las audiencias esperan de su show con nuevas capas de escenografía que representen visualmente las canciones de Muda.

“Siempre es un placer venir a los Estados Unidos y tocar en estos grandes estadios”, dijo. “Los EE. UU. son la capital del entretenimiento. Estamos en las grandes ligas, tenemos que dar un espectáculo de ese calibre.”

Detrás de ‘Muda’

En la gira, el público puede esperar escuchar canciones como el soul de la era Stax “En La Misma Cama” y el single “La Buena”, ambos destacados de Muda, un álbum que León define en inglés, su segundo idioma, como “un sonido más global.”

El álbum de 14 canciones sigue a Boca Chueca, Vol. 1 de 2024, que ganó el premio Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicana en 2025. León ganó nuevamente el premio en 2026 por Palabra de To’s (Seca), un álbum en vivo que incluyó unas cuantas pistas de estudio.

En Muda, León quería mezclar su cultura “con otras cosas que he ido recopilando de otras culturas y juntarlas y obtener este nuevo producto con un sonido completamente nuevo.”

Al crecer, León absorbió la música mexicana regional, pero su padre también sintonizaba a artistas de rock y country. Queen, Kenny Rogers y Johnny Cash, músicos que “formaban parte de mi persona”, según León, entraban regularmente en la rotación. Como resultado, él aborda la Música Mexicana con una mentalidad rompedora de reglas.

“Para mí, las reglas están para romperse”, dijo. “Vamos a mezclar la Música Mexicana con el rock. Vamos a hacer música country un poco mexicana e [infundirla] con salsa y toda esta música. Para mí, eso no fue difícil. Fue muy intuitivo.”

Giras Norteamericanas de Carin León 2026

[Ver todas las fechas de la gira en carinleon.com.]

– 5 de junio de 2026 – Brooklyn, NY – Barclays Center – 6 de junio de 2026 – Uncasville, CT – Mohegan Sun Arena – 7 de junio de 2026 – Newark, NJ – Prudential Center – 11 de junio de 2026 – Nashville, TN – Bridgestone Arena – 12 de junio de 2026 – Duluth, GA – Gas South Arena – 13 de junio de 2026 – Raleigh, NC – Lenovo Center – 18 de junio de 2026 – Rosemont, IL – Allstate Arena – 20 de junio de 2026 – Milwaukee, WI – Summerfest – 26 de junio de 2026 – Orlando, FL – Kia Center – 2 de julio de 2026 – Baltimore, MD – CFG Bank Arena – 4 de julio de 2026 – Hamilton, ON – TD Coliseum – 4 al 12 de septiembre de 2026 – Las Vegas, NV – Sphere – 18 de septiembre de 2026 – San Jose, CA – SAP Center – 19 de septiembre de 2026 – Fresno, CA – Save Mart Center – 20 de septiembre de 2026 – Los Angeles, CA – BMO Stadium – 24 de septiembre de 2026 – San Diego, CA – Pechanga Arena – 25 de septiembre de 2026 – Glendale, AZ – Desert Diamond Arena – 26 de septiembre de 2026 – Ontario, Canadá – Toyota Arena – 27 de septiembre de 2026 – Sacramento, CA – Golden 1 Center – 1 de octubre de 2026 – Denver, CO – Ball Arena – 2 de octubre de 2026 – Salt Lake City, UT – Delta Center – 8 de octubre de 2026 – Seattle, WA – Climate Pledge Arena – 9 de octubre de 2026 – Portland, OR – Moda Center