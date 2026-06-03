Copa Mundial 2026 en TV: ¿Qué partidos de Inglaterra y Escocia están en BBC e ITV, incluyendo transmisiones en vivo, horarios de inicio?

Copa Mundial 2026 en TV: ¿Qué partidos de Inglaterra y Escocia están...

El horario de televisión para ver a Inglaterra y Escocia en la fase de grupos de la Copa Mundial de 2026 y más allá ha sido anunciado.

BBC Sport e ITV Football tienen los derechos de transmisión de la competencia en el Reino Unido y dividirán los juegos, incluidos los partidos con las dos naciones.

En las finales de 2022, más de 19 millones de personas vieron a los Tres Leones caer ante Francia en los cuartos de final.

Con grandes audiencias de televisión anticipadas nuevamente en esta ocasión, aquí está lo que necesitas saber sobre las selecciones de televisión y cómo ver.

Calendario de TV del Mundial 2026 en el Reino Unido:

11 de junio: México vs Sudáfrica (20:00, ITV) 12 de junio: Corea del Sur vs playoff D (03:00, ITV) 12 de junio: Canadá vs playoff A (20:00, BBC) 13 de junio: EE. UU. vs Paraguay (02:00, BBC) 13 de junio: Qatar vs Suiza (20:00, ITV) 13 de junio: Brasil vs Marruecos (23:00, BBC) … [y sigue una lista detallada de los próximos partidos de la Copa del Mundo]

El primer partido de Inglaterra, contra Croacia, y el tercero, contra Panamá, serán en ITV. BBC Sport mostrará su segundo partido, contra Ghana.

Su potencial partido de última instancia 32, de octavos de final y semifinal será en la BBC. Un cuarto de final estaría en ITV, con ambos canales mostrando la final.

… [y sigue información detallada sobre los partidos de Inglaterra y cómo verlos]

El primer partido de Escocia, contra Haití, y el tercero, contra Brasil, serán en la BBC. ITV mostrará su segundo partido, contra Marruecos.

… [y sigue información detallada sobre los partidos de Escocia y cómo verlos]

Los fanáticos pueden transmitir la acción a través de los sitios web de BBC Sport e ITV, la aplicación BBC iPlayer y la aplicación ITVX, disponibles en una amplia variedad de dispositivos para ver en movimiento.

… [y sigue información relevante sobre la transmisión en línea]

La Copa del Mundo se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

… [y sigue información sobre la fecha de la Copa del Mundo y los equipos clasificados]

El juego de apertura contará con México contra Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca en la Ciudad de México.

… [y sigue información sobre los grupos de la Copa del Mundo y los partidos de clasificación]

Se espera que seis lugares en la Copa del Mundo aún estén por decidirse, con cuatro equipos de la UEFA junto con otros dos de las otras cinco confederaciones listos para tomar su lugar en las finales.

… [y sigue información sobre los playoffs y cómo se determinarán los equipos restantes]