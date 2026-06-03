Mañana 4: la escuela secundaria del condado de Macomb cancela el baile de graduación en el último minuto después de una supuesta amenaza y más noticias

Morning 4 es un resumen rápido de historias que creemos que deberías conocer para comenzar el día. Entonces, vayamos a la noticia.

La escuela secundaria del condado de Macomb cancela el baile de graduación en el último minuto después de recibir un aviso sobre una posible amenaza con armas de fuego

Una escuela secundaria del condado de Macomb canceló su fiesta de graduación el martes por la noche después de que los funcionarios escolares recibieron información sobre una posible amenaza a la seguridad que involucraba un posible arma de fuego, dijeron los líderes del distrito.

En un mensaje enviado a los padres y tutores el 2 de junio, el superintendente interino de la escuela secundaria Clintondale, Kevin Knoblock, y el director, Dr. Daniel Berry, anunciaron la cancelación, diciendo que la decisión se tomó en consulta con las autoridades y los administradores escolares.

“Hace poco, recibimos información sobre un posible problema de seguridad”, dice el comunicado. “Después de revisar la situación en consulta con las autoridades y otros administradores de Clintondale, tomamos la difícil decisión de cancelar el evento para garantizar la seguridad de todos los estudiantes e invitados”.

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Los federales acusan al exdirector y contratista de Detroit People Mover por esquema de facturas falsas

Los investigadores federales dicen que un ex director de adquisiciones de la Corporación de Transporte de Detroit y el propietario de una empresa de restauración conspiraron para defraudar a la corporación que opera el People Mover del centro.

Se les acusa de recibir pago por trabajo que no se hizo.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI), en un caso revelado el martes 2 de junio de 2026, acusa a Michael Norman Anderson, de 55 años, y a Terrence Parker, de 51, de conspiración y robo o soborno a programas federales.

El FBI y el Departamento de Policía de Detroit comenzaron a investigar si Anderson, “usando su puesto oficial”, y Parker defraudaron al DTC al “crear, enviar y recibir pagos de facturas por trabajo no realizado”.

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Michigan abre la votación para el concurso de pegatinas “Yo voté” de 2026 hasta el 30 de junio

Los habitantes de Michigan ahora pueden votar en línea hasta el 30 de junio para ayudar a elegir los diseños finales de la calcomanía oficial del estado “Yo voté” para las elecciones generales de noviembre de 2026.

Se presentaron más de 2000 diseños al concurso, cuatro veces el número de propuestas recibidas en el concurso inaugural de 2024.

El concurso incluye tres divisiones: estudiantes de escuela primaria y secundaria en los grados K-8, estudiantes de secundaria en los grados 9-12 y una categoría general abierta a residentes de Michigan de todas las edades.

Se seleccionarán tres diseños ganadores de cada categoría.

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‘Era una luz brillante’: la madre de la víctima del apuñalamiento en Livonia comparte un mensaje de amor tras la muerte de su hijo

Un hombre de Detroit murió después de que el robo de una mochila se convirtiera en un apuñalamiento fatal en Livonia, y su familia ahora habla, no con ira, sino con amor.

Nicholos “Nick” Hatcher, de 34 años, fue asesinado el jueves (29 de mayo) después de enfrentarse a dos hombres que supuestamente le robaron la mochila cerca de BioLife Plasma Services en Plymouth Road.

Cuando Hatcher los localizó, un sospechoso supuestamente lo apuñaló en el pecho con una navaja cerca de Middlebelt Road y Orangelawn Street. Murió en el lugar.

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Clima: Miércoles más cálido en Metro Detroit antes de que regrese la lluvia del fin de semana

Metro Detroit está programado para un miércoles cálido ya que el clima seco se mantiene hasta el jueves.

Las temperaturas seguirán siendo superiores al promedio, con mucho sol y condiciones cómodas que harán que el clima al aire libre sea excelente. Coge tus gafas de sol porque tendremos un sol abundante. Los máximos alcanzarán un máximo en los 80 grados. Los vientos se mantendrán flojos, tornándose del sureste durante la tarde.

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