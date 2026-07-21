Las acciones de Samsung Electronics suben a medida que el movimiento de la robótica destaca el avance en la IA física

Las acciones de Samsung Electronics suben a medida que el movimiento de...

La señalización de Samsung Electronics Co. en el edificio de oficinas de Seocho de la compañía en Seúl, Corea del Sur, el lunes 29 de junio de 2026.

Las acciones de Samsung Electronics subieron después de que la empresa anunciara el martes que está creando una división de robótica, ya que el gigante tecnológico surcoreano busca nuevas fuentes de crecimiento.

La recién creada RX, o Robotics eXperience, consolidará las capacidades robóticas de Samsung y tiene como objetivo impulsar una estrategia a medio y largo plazo desde el desarrollo tecnológico central hasta la comercialización, dijo la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico. El CEO TM Roh supervisará directamente la división.

Samsung subió un 6,76%, mientras que el índice Kospi de referencia subió aproximadamente un 4%.

La creación de la entidad destaca un impulso hacia la inteligencia artificial física. A principios de este mes, Roh dijo en una reunión pública en Jinju que Samsung Electronics planea invertir alrededor de 60 billones de wones ($40,7 mil millones) en la región de Yeongnam, que incluye su sitio de Gumi. Esto, después de que Samsung aumentara su participación en la empresa local Rainbow Robotics a finales de 2024 para convertirse en el mayor accionista.

Del total, 19 billones de wones se destinarán a Gumi, en colaboración con Samsung SDS, para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial física e instalaciones de fabricación de robots humanoides.

La nueva unidad buscará establecer bases de investigación en EE. UU., China y Japón.