Mindy Kaling habla sobre la inspiración del programa de Hulu No es apto para el trabajo

Mindy Kaling habla sobre la inspiración del programa de Hulu No es...

Después de dos décadas en Hollywood, Mindy Kaling todavía recuerda vívidamente el período antes de su experiencia transformadora trabajando en The Office en sus 20 años.

â€œCuando estaba en The Mindy Project en mis 30 años, fue un borrón para mí,â€ dijo Kaling. â€œNo tengo muchos recuerdos específicos de ese tiempo. El período de mi vida desde que me gradué de la universidad hasta que me contrataron en The Office, lo recuerdo tan vívidamente. Fue un período de extremos emocionales. Hubo una gran decepción y rechazo, con una emoción extrema por un enamoramiento.â€

Desde sus primeros días como escritora de The Office, donde también interpretó a Kelly Kapoor, Kaling ha creado un espacio distinto en la televisión, centrándose a menudo en historias sobre hijos de inmigrantes. Ha explorado la vida caótica de una ginecóloga en The Mindy Project, las dificultades de crecer como adolescente indoamericano en Never Have I Ever y la importancia trascendental de la universidad en The Sex Lives of College Girls.

Los recuerdos formativos de Kaling de sus 20 años inspiraron su nueva serie de Hulu, Not Suitable For Work, ambientada en el barrio de Murray Hill en Nueva York.

La serie sigue a cinco Gen Zers con vidas personales entrelazadas y un hambre de éxito profesional: AJ Pascarelli (Ella Hunt), una analista bancaria de primer año; Abby Chilukuri (Avantika), una asistente segura de un estilista de celebridades exigente; Davis Beau Bradley Barrett III (Will Angus), el compañero romántico sin esperanzas de AJ; Josh Teitelbaum (Jack Martin), un bebé nepotista que aprovecha sus conexiones para conseguir su trabajo soñado en el periodismo televisivo; y Kel Washington (Nicholas Duvernay), un estudiante de medicina que sueña con ser actor.

Para dar vida a la serie, Kaling reclutó a su colaborador de mucho tiempo Charlie Grandy, con quien trabajó en The Office, para que fuera el showrunner.

â€œCreo que cuando llegas a cierta generación, puedes mirar con cinismo a la gente más joven y cómo lo tienen más fácil,â€ dijo Kaling. â€œY nosotros no sentimos eso en absoluto. Creo que tenemos mucha empatía por los personajes de la serie. Realmente los amamos. Realmente sentimos por ellos. Y lo más importante era sentir que lo hicimos bien.â€

Tanto Kaling como Grandy encontraron conexiones personales con los personajes de la serie.

â€œAJ es el personaje con el que más me relaciono,â€ dijo Grandy. â€œEs tan impulsiva y se pone obstáculos con su impulso. Me sentía tan desesperado por impresionar, especialmente a esa edad, queriendo ser simplemente un â€˜escógeme,’ realmente pude relacionarme con eso.

Kaling, mientras tanto, sintió una fuerte conexión con Kel, también hijo de inmigrantes, que abandona la escuela de medicina en contra de los deseos de sus padres para perseguir la actuación. Después de renunciar a la escuela de medicina, Kel comienza a trabajar como profesor sustituto en una escuela privada, lo que le proporciona tanto un ingreso como la flexibilidad para dedicarse a la actuación. Kaling dijo que ese aspecto de su historia resonó con ella, porque cuidaba niñas en Brooklyn Heights antes de su trabajo en The Office.

â€œSu historia de trabajar en la escuela privada con estos adolescentes muy jóvenes, muy inteligentes y exigentes, era algo que realmente me encantaba y con lo que me identificaba,â€ dijo ella.

Grandy dijo que mientras era fácil imaginar la amistad entre Davis, Josh y Kel, la profundidad emocional de la relación entre AJ y Abby se destacó como un punto destacado, particularmente debido al vínculo en la vida real entre Hunt y Avantika.

â€œCreo que el amor que se tienen realmente se nota, y es una relación maravillosa y de apoyo,â€ dijo Grandy. â€œAmbos personajes realmente pasan por muchas emociones y están allí el uno para el otro.â€

Hunt y Avantika compartieron ese sentimiento, recordando su experiencia filmando en ubicaciones en la ciudad de Nueva York, donde ambas viven.

Hunt, quien se mudó a Nueva York a los 20 años para filmar la serie de Apple TV Dickinson junto a Hailee Steinfeld, dijo que trabajar en Not Suitable For Work le permitió reflexionar sobre ese tiempo en su vida.

â€œCuando llegué a Nueva York, estaba muy ansiosa y, de manera similar a AJ, muy determinada y centrada,â€ dijo ella. â€œEra como un cachorro y estaba realmente emocionada de ir a trabajar.â€

Hunt se rió al recordar su atuendo cuidadosamente elegido para el primer día en Dickinson: la mini falda verde de su mamá combinada con una camiseta con un mono, mientras que â€œtodos los demás estaban en pantalones de chándal.â€ El momento reflejaba el intento de AJ de encontrar el atuendo perfecto para su primer día en Fisher Stassen.

â€œMe sentí identificada con AJ,â€ dijo Hunt.

Uno de los recuerdos favoritos de Hunt fue filmar una escena temprano por la mañana en Central Park con Avantika, rodeada de un paisaje tranquilo y perros sin correa. El momento también representó un círculo completo porque sus remolques estaban estacionados afuera de CafÃ© Carlyle, donde casualmente ella estaba realizando una residencia como músico.

â€œPoder venir a trabajar, entrar en un remolque, junto a un edificio que tenía un póster de la obra que estaba haciendo esa noche, fue una locura,â€ dijo ella.

El par también recordó con cariño su tiempo fuera del set, explorando la escena gastronómica de Manhattan durante los descansos para almorzar.

â€œEso fue, creo, la mejor parte de poder experimentar paralelismos de mi vida en Nueva York mientras filmaba esto,â€ dijo Avantika. â€œEs el sueño de muchos actores poder filmar en una ciudad donde no te sientes aislado.â€

â€œEs tan inusual,â€ añadió Hunt. â€œPoder trabajar desde casa es realmente especial.â€

Los primeros tres episodios de Not Suitable For Work se pueden ver en Hulu, seguidos de dos nuevos episodios cada martes.