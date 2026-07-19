Deja de preguntar ¿Cómo estuvo el trabajo hoy? Las parejas exitosas y mentalmente fuertes hacen estas 7 preguntas en su lugar

“No estamos hablando más”. Esa es una de las quejas más comunes que escucho en mi consultorio de psicoterapia de parejas atrapadas en una rutina de comunicación. A menudo dicen que se sienten más como compañeros de cuarto que como parejas románticas.

No hay nada de malo en preguntar “¿Cómo fue tu día en el trabajo hoy?” Pero repetirlo día tras día rara vez te lleva más allá de una conversación superficial. Ya sea que tu pareja te responda con una sola palabra o con una larga lista de quejas, estos intercambios pueden dejarte sintiéndote distante en lugar de cercano.

Como terapeuta y autora de “13 cosas que las parejas mentalmente fuertes no hacen”, he enseñado a innumerables parejas a construir un repertorio de alternativas que fomentan una mejor comunicación y los ayudan a crecer como individuos y como pareja.

Aquí hay siete preguntas que te harán mentalmente más fuerte y te ayudarán a mantenerte conectado.

1. ‘¿Cuál fue la mejor parte de tu día?’

Estamos programados para recordar más fácilmente lo que salió mal que lo que salió bien. Entonces, si tú y tu pareja han adquirido el hábito de quejarse de lo peor de su día, pregunta por lo mejor en su lugar. Puede ayudar a construir optimismo y gratitud, que son buenos para la salud mental y pueden llevar a una conversación agradable en la que ambos participen.

Comienza ofreciendo tu momento destacado: “La mejor parte de mi día fue finalmente terminar ese informe. ¿Y tú?”

2. ‘¿Algo no salió como esperabas?’

En lugar de preguntar por lo peor del día de tu pareja, lo que puede invitar a un desahogo, normaliza el hecho de que a veces los planes se tuercen. Hacer esta pregunta también demuestra que estás interesado en escuchar sobre los desafíos de tu pareja.

Ellos podrían decir: “Mi gran presentación se pospuso para la próxima semana, así que toda esa preparación está en espera.” Aprenderás cómo se adaptaron a lo inesperado y podrías obtener un vistazo a su estado emocional.

A menudo, lo mejor que puedes hacer es escuchar, sin ofrecer consejos.

3. ‘¿Quién te facilitó el día?’

Esta pregunta puede crear un cambio muy necesario de quejarse de jefes irrazonables o compañeros molestos a reconocer a las personas que aprecias.

Algunos días, puede que tengas la oportunidad de nombrarse mutuamente: “Cuando recogiste a los niños, me quitaste mucha presión para salir temprano del trabajo” o “Me alegraste el día cuando me enviaste ese mensaje en el almuerzo.”

Con el tiempo, te motivará a hacer que los días de cada uno sean mejores.

4. ‘¿En qué estás sintiendo esperanza?’

La esperanza es buena para nosotros. La investigación vincula la esperanza a un sentido más fuerte de que la vida es significativa, lo que puede ayudarte a superar los momentos difíciles.

Funciona en cualquier escala, grande o pequeña. La respuesta podría ser: “Tengo esperanza de tener más tiempo para relajarme una vez que termine la conferencia de ventas mañana.”

5. ‘¿Qué haría una noche buena para ti?’

Después de un día largo, es fácil dejar que el trabajo se extienda hasta la noche, hasta que ambos estén mirando sus teléfonos en lados opuestos del sofá. Esta pregunta protege tu conexión, incluso cuando no tengas energía para una conversación larga y profunda.

Hazla generosamente, sin un plan. Tu pareja podría querer compañía en un paseo, o sugerir comida para llevar y un episodio de una buena serie de televisión. Preguntar significa que no tienes que adivinar.

6. ‘¿Qué puedo hacer para aligerarte la carga esta noche?’

Las parejas fuertes funcionan como un equipo, y una de las mejores formas de ser un buen compañero de equipo es preguntar qué puedes contribuir.

En lugar de decir vagamente “Avísame si necesitas algo”, sé específico y toma la iniciativa, como “¿Quieres que me encargue de la cena esta noche?” Podrías escuchar: “Sí, por favor. No quiero tomar más decisiones hoy, ni siquiera sobre qué comer.” No actúes como si estuvieras haciendo un favor a tu pareja. El objetivo es mostrar que estás comprometido en compartir la carga. Algunas noches harás más y otras noches tu pareja hará más. Ese intercambio sin llevar la cuenta mantiene la relación fuerte.

7. ‘¿Qué hiciste hoy para crecer mentalmente más fuerte?’

Tal vez tu pareja habló en una reunión, estableció un límite o simplemente superó algo que temía. Identificar su fuerza interna les recuerda su resistencia.

Hazlo un ritual compartido discutir ejemplos de fortaleza mental. Celebra lo que ambos hicieron hoy y haz preguntas curiosas de nuevo mañana, porque si vas más allá de “¿Cómo fue tu día en el trabajo hoy?” tus conversaciones nocturnas nunca se volverán aburridas.

Amy Morin es una psicoterapeuta, trabajadora social clínica y presentadora del podcast “Mentalmente Más Fuerte”. Es autora de varios libros superventas, incluidos “13 cosas que la gente mentalmente fuerte no hace” y “El manual de fuerza mental”. Su charla TEDx “El secreto de volverse mentalmente fuerte” es una de las charlas más vistas de todos los tiempos. Síguela en Instagram y LinkedIn.

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