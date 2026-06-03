Candidato presidencial del Real Madrid Riquelme apunta a Barcelona: Me gustaría que desaparecieran

Candidato presidencial del Real Madrid Riquelme apunta a Barcelona: Me gustaría que...

El candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha expresado su deseo de ver al Barcelona en la Segunda División y no tendría problemas si el club catalán desapareciera por completo.

Riquelme se enfrentará a Florentino Pérez en las elecciones del domingo y ha estado presente en la radio y la televisión en España esta semana mientras construye su caso para hacerse cargo del cargo en el Santiago Bernabéu.

Ya ha anunciado que instalaría al exdelantero del club, Raúl, como director deportivo, y afirma tener a varios jugadores de renombre listos en caso de salir victorioso.

Hablando con Jordi Wild en el Proyecto Wild, también apuntó contra los archirrivales del Madrid en el Camp Nou.

Dijo: “Quiero ver al Barcelona en la Segunda [División]. Me encantaría. No tendría ningún problema con eso y estaría feliz. Y no es una falta de respeto.”

“También me gustaría que el Barcelona desapareciera. No tendría ningún problema.”

“El Barcelona es parte de la historia del fútbol, pero quiero que gane el Real Madrid, solo el Madrid. Lo que hagan los demás…”

“No habría ayudado a Barcelona”, afirma aspirante al Real Madrid

Cuando el Barcelona pasaba por sus problemas financieros bien publicitados a principios de la década, el club cerró un acuerdo con Key Capital que les permitió vender una parte de sus futuros ingresos televisivos a Sixth Street.

Key Capital tiene estrechos vínculos con Pérez y uno de los socios de la empresa, Anas Laghrari, es su mano derecha y supuestamente una figura de gran influencia detrás de escena en el club capitalino.

Riquelme asegura que no entiende por qué alguien de Madrid ayudaría al Barcelona y también mencionó el caso Negreira, en el que el Barça realizó pagos a José María Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

El Barça niega cualquier irregularidad y afirma que contrataron a Negreira como consultor externo para proporcionar informes técnicos sobre el arbitraje.

Riquelme añadió: “Les puedo asegurar que no solo no habría ayudado, sino que no me habría acercado.”

“Es una competencia sana, pero si has competido de tal manera que has utilizado el dinero para pagar al vicepresidente de los árbitros…”