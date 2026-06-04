El clásico Josh Hart aparece para los Knicks en la victoria del Juego 1 de las Finales de la NBA

SAN ANTONIO – Fue el clásico Josh Hart: impactar el juego sin anotar.

Después de verse limitado a siete minutos en la primera mitad debido a problemas de faltas, Hart dejó su huella en el Juego 1 de las Finales de la NBA de manera importante, brindando importantes contribuciones en la victoria de los Knicks por 105-95 en el Frost Bank Center el miércoles por la noche.

En la segunda mitad, los Knicks superaron a los Spurs por 17 puntos y Hart jugó un papel importante. Rebotó como un loco (15 rebotes), creó para sus compañeros (seis asistencias) y defendió (cuatro robos). Parecía que estaba en el lugar correcto durante cada carrera de los Knicks, particularmente en el lado defensivo. Terminó con una calificación de +22, la mejor del equipo, en 27 minutos a pesar de disparar 1 de 5 tiros de campo.



Josh Hart le roba el balón a Victor Wembanyama durante la victoria de los Knicks por 105-95 en el Juego 1 sobre los Spurs en las Finales de la NBA el 3 de junio de 2026 en San Antonio. Jason Szenes para el New York Post

â€”Eso es Ã©l. Él siempre ha sido así. No puedo explicarlo”, dijo Jalen Brunson, su antiguo compañero de equipo desde la universidad. â€œSimplemente tiene una habilidad especial para hacer cosas asÃ, y tambiÃ©n en momentos cruciales. Es un mérito de quién es como jugador”.

Hart se sintió frustrado consigo mismo en la primera mitad, culpándose por cometer faltas tontas e innecesarias. Con Hart en el banquillo, los Knicks perdían por siete puntos en el entretiempo. Fue una historia diferente durante los últimos 24 minutos.



Josh Hart habla con Jalen Brunson durante la victoria de los Knicks en el Juego 1. Charles Wenzelberg / New York Post

â€œTenÃa mucha energÃa. Creo que sólo jugué unos siete minutos en la primera mitad”, dijo Hart. â€œSabía que tenía que salir y ser agresivo. Simplemente entró e inyectó energía”.

Ciertamente ayudó a los Knicks, quienes se recuperaron de un déficit de 14 puntos en el tercer cuarto para extender a 12 su racha de victorias en los playoffs, récord de la franquicia. Hart ha sido un elemento clave en esta racha. El miércoles demostró ser fundamental sin marcar. Como aludió Brunson, tiene la habilidad de sobresalir en cualquier cosa que su equipo necesite.