El Congreso podría recalibrar las leyes de IA de América en un Piso Federal, Techo Estatal

En la columna de hoy, examino un medio frecuentemente identificado para que el Congreso recalibre la maraña de leyes de IA en los EE. UU. en una estructura más comprensible al centrarse en un enfoque llamado “piso federal, techo estatal”. Este enfoque está algo modelado en otros problemas nacionales que han generado una plétora de leyes a nivel estatal. La idea principal es que el Congreso especifique el conjunto mínimo de protecciones a nivel nacional, denominado piso federal, mientras que los estados luego promulgan requisitos más estrictos, haciendo esto hasta algún máximo conocido como techo a nivel estatal.

Puede haber escuchado o visto este tipo de enfoque en estatutos que involucran protección al consumidor, laboral y consideraciones medioambientales. El objetivo es permitir que los estados tengan una gran flexibilidad y al mismo tiempo garantizar un mínimo nacional. Dicho esto, regular la IA de esta manera es una propuesta desafiante ya que determinar un piso federal aceptable es mucho más difícil de lo que parece. Los debates sustanciales sobre lo que constituye el mínimo podrían fácilmente obstaculizar el esfuerzo legislativo sobre la IA. Además, preocupa que los estados puedan ir demasiado lejos por encima del piso, superando cualquier apariencia de un techo razonable percibido.

La idea es que este enfoque sea un medio para llegar a un acuerdo general o sea rechazado como un compromiso que no es factible.