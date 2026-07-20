Reino Unido tendrá un nuevo primer ministro mientras Trump critica a Gran Bretaña como un Desastre Empobrecido

Andy Burnham está listo para convertirse en el séptimo primer ministro del Reino Unido en una década el lunes, con inversores y observadores del mercado ya cuestionando su agenda política. King Charles pedirá formalmente a Burnham que forme un gobierno en el Palacio de Buckingham esta mañana antes de su nombramiento oficial como primer ministro. Después de eso, se espera que pronuncie su primer discurso como primer ministro y exponga su visión para el país. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado la bienvenida al plan de Burnham de acelerar la exploración de petróleo y gas en campos ya licenciados en el Mar del Norte. Escribiendo en Truth Social durante el fin de semana, Trump calificó al petróleo del Mar del Norte de “invaluable”, agregando que llevará al Reino Unido de ser un “Desastre Empobrecido” a ser uno de los países más ricos del mundo. Starmer anunció el mes pasado que renunciaría a su cargo, después de una serie de cambios de política, escándalos sobre nombramientos de personal y una dramática derrota en las elecciones locales de Gran Bretaña que provocaron llamados a su dimisión desde dentro de sus filas. Burnham no tuvo oponentes en la carrera para liderar el Partido Laborista gobernante. Regresó al parlamento hace solo unas semanas, después de ganar una elección parcial en Makerfield, una circunscripción en el norte de Inglaterra. Solo los miembros del parlamento en funciones pueden postularse para liderar el Partido Laborista. Antes de su regreso a Westminster, Burnham, apodado el “Rey del Norte” del Partido Laborista, se desempeñó como alcalde de Greater Manchester, una de las áreas metropolitanas más grandes del Reino Unido. Antes de su mandato de casi una década como alcalde, fue diputado laborista y ocupó cargos en el gabinete bajo los primeros ministros Tony Blair y Gordon Brown. “Estoy listo”, dijo Burnham a sus seguidores el viernes cuando se convirtió oficialmente en líder del Partido Laborista. La perspectiva de que Burnham, considerado más inclinado hacia la izquierda que Starmer, reemplace al primer ministro actual provocó nerviosismo en los mercados de bonos a principios de este año. Los inversores en bonos del gobierno del Reino Unido, conocidos como gilts, parecían apoyar en gran medida que Starmer y su ministra de Finanzas, Rachel Reeves, permanecieran en sus cargos, debido a su compromiso de controlar el endeudamiento público y el gasto. En su discurso, Burnham prometió arreglar “cosas importantes” como la política de atención social, y criticó los cambios que ocurrieron en Gran Bretaña en las últimas décadas después de que “el poder político se centralizó y el poder económico se privatizó”. Mike Bell, jefe de estrategia de mercado en RBC BlueBay Asset Management, dijo en Squawk Box Europe de CNBC el lunes que los mercados estarán “aliviados” de que Burnham está seleccionando a Shabana Mahmood, secretaria de interior, como canciller, en lugar del más inclinado a la izquierda Ed Miliband. “Pero en cuanto nos alejemos de las personas hacia la política, los mercados las pondrán bajo un microscopio”, agregó. Andrew Wishart, economista senior del Reino Unido en Berenberg, dijo en “Europe Early Edition” de CNBC el viernes que el mercado ahora parecía “bastante tranquilo” sobre la agenda de Burnham. “Pero hay un poco de preocupación de que, en última instancia, si lo propuesto hasta ahora no es suficiente, seguirán la ruta de un mayor gasto gubernamental, lo que creo que pondría nerviosos a los mercados, y ciertamente no sería lo mejor para las perspectivas económicas del Reino Unido”, dijo.