¿Qué significan las nuevas reglas del Reino Unido sobre los resultados de la IA de Google para los editores?

El organismo regulador de competencia del Reino Unido ha ordenado a Google que cambie la forma en que utiliza el contenido de los editores en sus resultados de búsqueda impulsados por inteligencia artificial, en un movimiento que tendrá ramificaciones globales. La Competition and Markets Authority (CMA) está utilizando poderes que le permiten establecer reglas personalizadas para las principales empresas tecnológicas a las que considera tener un “estatus de mercado estratégico”. Google, el motor de búsqueda más grande del mundo, es una de esas empresas.

¿Qué ha anunciado la CMA? La CMA ha impuesto un conjunto de “requisitos de conducta” a Google, a los que la empresa tecnológica debe cumplir. Debe permitir que los editores bloqueen a Google para usar su contenido para alimentar funciones como Resúmenes de IA y Modo IA (una versión ampliada de los Resúmenes). Un Resumen de IA es una respuesta a una consulta, producida por el modelo de IA de Gemini del motor de búsqueda, que resume el material de los editores de noticias y otros sitios web para producir una respuesta. Los editores no están de acuerdo con esto, argumentando que disuade a los usuarios de hacer clic en su contenido, negándoles así lectores y ingresos publicitarios.

¿Cómo afectará esto a los editores? La CMA espera que esto dé a los editores una mayor influencia en los acuerdos de contenido con Google, al obligar a la empresa a solicitar permiso para usar su propiedad intelectual. La CMA esperará a ver cómo funcionan sus primeras intervenciones antes de decidir si actuará más. Esta anunciación al menos señala una dirección a seguir.

¿Esto allana el camino para que los editores obtengan dinero de las empresas de IA que usan su contenido? Todavía hay un largo camino por recorrer. Un boicot masivo de Resúmenes de IA por parte de los editores, en un intento de forzar la mano de Google, parece poco probable. Sin embargo, la marca de Google depende en gran medida de ser la fuente central de información del mundo. Esta semana, AG Sulzberger, el presidente de New York Times, reveló que el editor ya había gastado $20 millones en demandas contra OpenAI y la startup de IA Perplexity por el uso de su contenido con derechos de autor. Los editores han visto caídas dramáticas en el tráfico de Google a sus sitios web, y por lo tanto en sus ingresos, desde que su contenido fue incluido en resúmenes de IA. Sin embargo, no han podido negociar acuerdos de contenido de IA sin poner en peligro su inclusión en la búsqueda tradicional de Google, que ha sido fundamental para el periodismo en línea desde su inicio. Tim Cowen, cofundador del Movimiento por una Web Abierta (MOW) y abogado de competencia en Preiskel, opina que el movimiento de la CMA significa que los editores ahora tendrán el poder de ganar dinero con el uso de su contenido por parte de Google en IA.

¿Qué dice Google? Google tendrá nueve meses para implementar los cambios, pero la CMA quiere una acción rápida en los aspectos más importantes de su decisión. La compañía de búsqueda anunció el miércoles que estaba probando un nuevo control que permite a los propietarios de sitios web gestionar cómo aparecen sus enlaces y contenido en características de IA como Resúmenes de IA o Modo IA. Google también proporcionará a los sitios web más información sobre cuánto se utiliza su contenido en sus características de IA. Esto se probará con un “subconjunto” de sitios web del Reino Unido, dijo Google, antes de ser implementado a nivel mundial. La implementación global subraya el impacto de los nuevos poderes de competencia digital de la CMA.

¿Qué sigue para la industria editorial? Los editores han acogido con agrado el movimiento de la CMA. La News Media Association (NMA), que representa a los editores de noticias del Reino Unido, lo calificó como un “paso significativo hacia la nivelación del campo de juego” en un entorno en línea donde los algoritmos controlados por las grandes tecnologías dictan cómo y dónde aparece el contenido. Sin embargo, persisten las preocupaciones de que tratar con Google seguirá siendo una proposición difícil. La empresa del Valle del Silicio proporcionará “informes periódicos” a la CMA, pero hay pocos detalles sobre la frecuencia con la que se hará y qué se proporcionará para demostrar que cumple con sus obligaciones.

¿Los editores y las empresas de IA están dialogando? Los editores han firmado acuerdos con empresas de IA. Por ejemplo, el FT y el Washington Post han alcanzado acuerdos con OpenAI, el desarrollador de ChatGPT, sobre el uso de su contenido en respuestas. The Guardian ha firmado acuerdos con una variedad de empresas, incluidas OpenAI, Google, Amazon y Microsoft, para permitir que esas empresas utilicen su periodismo en algunos productos GenAI.