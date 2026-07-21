¡Atención, Swifties: Este nuevo calendario de Taylor Swift ya es un éxito de ventas número 1 en Amazon!

Los Swifties no tienen escasez de maneras para celebrar la carrera de Taylor Swift. Desde lanzamientos limitados en vinilo y colecciones de la Gira de Eras hasta productos oficiales, la base de fans de la cantante continúa encontrando nuevas formas de mostrar su devoción. Ahora, los fans tienen otro coleccionable para añadir a sus estantes o paredes.

El Calendario Oficial de Taylor Swift 2027 ya es un superventas número uno en Amazon, ofreciendo a los Swifties tres opciones diferentes con fotos oficiales de la superestrella. La colección incluye dos calendarios de pared estándar y uno mini, cada uno con diferentes imágenes de la Gira de Eras de Taylor Swift, la gira de conciertos más taquillera de todos los tiempos.

Los calendarios ofrecen a los fans otra forma de revivir la gira récord, que celebró extenso catálogo de Swift a través de 10 eras y se convirtió en un momento definitorio en la historia de la música en vivo.

Lleno de fotografías oficiales de la Gira de Eras, este calendario de pared de 16 meses presenta una imagen a color diferente cada mes junto con ilustraciones personalizadas. El calendario de 28 páginas está impreso en papel de alta calidad resistente a manchas y sangrado e incluye páginas de planificación de septiembre a diciembre de 2026 antes de llegar a todo el 2027. Con un tamaño de 12 x 12 pulgadas cerrado, ya ha escalado al primer puesto en la lista de superventas de calendarios de pared de Amazon.

Perfecto para espacios más pequeños, este mini calendario de pared presenta fotos oficiales de la Gira de Eras en un formato compacto. Se abre a 7 x 14 pulgadas e incluye páginas mensuales de enero a diciembre de 2027, además de mini calendarios de septiembre a diciembre de 2026 para planificar con anticipación. Cada mes ofrece espacio para anotar citas y recordatorios mientras destaca los principales feriados de Estados Unidos y en el mundo.

Presentado en cada día, el calendario de tamaño completo incluye 12 páginas mensuales, páginas de planificación y espacio para citas, cumpleaños y recordatorios. Es un recuerdo práctico para cualquier Swiftie.

El lanzamiento llega mientras Swift continúa haciendo historia en la industria musical. La ganadora de 14 premios Grammy es la primera y única artista en ganar Álbum del Año en los Premios Grammy cuatro veces y sigue siendo una de las artistas más premiadas en la historia de los American Music Awards y los Billboard Music Awards. También fue nombrada primera Mujer de la Década de Billboard y es la única artista en ganar dos veces el premio de Mujer del Año de Billboard.

Swift también continúa su impulso en las listas. En el último chart de Adult Contemporary de Billboard, la cantante de “Back to December” coloca cuatro canciones en el top 10, con “The Fate of Ophelia” en el puesto 7, “Opalite” en el puesto 8, “I Knew It, I Knew You” en el puesto 9 y “Elizabeth Taylor” entrando en el top 10.

Diseñados para uso diario, los calendarios estándar miden 12 x 12 pulgadas y se abren en un display de pared de 24 pulgadas con cuadrículas mensuales, feriados principales en Estados Unidos y en el mundo y una página de mini-calendario de bono que cubre septiembre a diciembre del año anterior. La edición mini-rediseñada mide solo 7 x 7 pulgadas.