La nueva camiseta visitante del Torino 2026/27 celebra la amistad con River Plate

La segunda equipación del Torino 2026/27 celebra la amistad con River Plate (@torinofc_1906)

Torino ha presentado su nueva equipación de visitante para la temporada 2026/27, que celebra los años de amistad con los gigantes argentinos River Plate.

La Granata está hermanada con el club porteño, que este año cumple 125th aniversario de su fundación.

Torino unido a River Plate

Hoy esa banda roja cruza mi granada, como un abrazo que nunca termina ðŸ«‚â ¤ï¸ â€ ðŸ”¥ pic.twitter.com/QkcxqmcsL5 – Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 21 de julio de 2026

El diseño del uniforme combina los elementos icónicos de los dos equipos, por lo que, si bien es blanco con una franja diagonal en el pecho, se desvanece del rojo de River Plate al tono más oscuro de la camiseta de Toro, conocida en italiano como Granata.

Por nuestra eterna amistad, gracias hermano ðŸ¤âœ pic.twitter.com/FlLFutXB5J – Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 21 de julio de 2026

En la parte posterior del cuello aparece una insignia que representa nuevamente sus elementos combinados, el blanco con la franja roja y el toro de Toro, junto con el mensaje: ‘Eterna Amistad’.

Hay una larga historia de clubes italianos hermanados con los de Argentina, donde siempre ha habido una gran afluencia de población procedente de Italia, y el año pasado Génova lanzó una cuarta equipación dedicada a sus amigos Boca Juniors.

Esto se debe a que el apodo del club, Los Xeneizes, en realidad significa “Los genoveses”.

Es cuestión de… AMISTAD ðŸ ‚ La nueva camiseta visitante 2026/27 celebra la amistad con @RiverPlate en el año 125 de su fundación, ¡por siempre amigos! ðŸ¤ pic.twitter.com/n9SPGn6tAi – Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 21 de julio de 2026