Lamine Yamal trolea a Argentina mientras España se burla de la pelea final de la Copa del Mundo: Evento del año

Lamine Yamal señaló con el dedo un letrero que se burlaba de Leandro Paredes de Argentina mientras España celebraba su controvertida victoria en la final del Mundial frente a alrededor de dos millones de fanáticos en Madrid el lunes.

Bromeando en la parte superior de un autobús que transportaba al equipo de España a una ceremonia en la capital, Yamal y sus compañeros, incluido Fabián Ruiz, se rieron mientras sostenían un letrero que llamaba al impactante altercado post partido de Paredes con Gavi el “evento del año”.

Los campeones estaban en un estado de ánimo adecuadamente extático mientras avanzaban por las calles antes de que tanto el entrenador Luis de la Fuente como el lateral Marc Cucurella cantaran en el escenario junto a músicos.

Yamal del Barcelona ha tenido ocho días extraordinarios, cumplidos los 19 hace una semana, ayudó a España a vencer a Francia en las semifinales el martes pasado y llegó hasta el final en su primer Mundial con la victoria en Nueva Jersey.

Parcialmente impulsado por la segunda tarjeta tardía del mediocampista argentino Enzo Fernández por una falta temeraria, el partido entre los campeones de 2022 y los campeones europeos reinantes fue frecuentemente conflictivo.

Los ánimos se encendieron de manera violenta después de la victoria de España en tiempo extra gracias al gol de Ferran Torres en el minuto 106.

El mediocampista de Boca Juniors, Paredes, empujó al mediocampista de España, Gavi, al suelo en el altercado más notable, mientras que jugadores de ambos equipos se atacaron mutuamente en un desagradable final para el partido más prestigioso en el fútbol mundial.

El jugador del torneo, Rodri, confesó que se quedó sin palabras en la ceremonia, aunque el mediocampista del Manchester City lideró cánticos de los aficionados para el lateral Marc Cucurella, quien tocó la batería en un momento durante las festividades.

Torres del Barcelona dijo estar “tan feliz” de ver a los niños disfrutando de la ocasión. “Siempre debemos seguir creyendo, porque todo llega a su debido tiempo”, dijo en LA 1.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo que La Roja podría añadir a sus dos títulos de la Copa del Mundo cuando sean anfitriones junto con Portugal y Marruecos en 2030.