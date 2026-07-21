El Ejército de EE. UU. ordena 115 camiones Mack M917A3 para fortalecer las operaciones de ingenieros de la Guardia Nacional.

El Ejército de los Estados Unidos ordena 115 camiones Mack M917A3 para fortalecer las operaciones de ingeniería de la Guardia Nacional

Defense Feeds, Allentown, Pennsylvania – El Ejército de los Estados Unidos ordena 115 camiones Mack M917A3 en una nueva adquisición destinada a expandir las capacidades de apoyo de ingeniería e infraestructura de la Guardia Nacional.

Los camiones volquete de servicio pesado se asignarán a unidades responsables de la restauración de rutas, reparación de aeródromos y otras misiones de construcción que permiten a las fuerzas militares sostener operaciones tanto en emergencias nacionales como en despliegues en el extranjero.

El pedido más reciente continúa el esfuerzo del Ejército de modernizar su flota de vehículos de apoyo de ingeniería con plataformas capaces de operar en entornos exigentes mientras transportan grandes volúmenes de materiales de construcción necesarios para una rápida recuperación de infraestructuras.

La decisión de que el Ejército de los Estados Unidos ordene 115 camiones Mack M917A3 refuerza la importancia de la movilidad y el apoyo de ingeniería dentro de la Guardia Nacional del Ejército. A diferencia de los vehículos de combate diseñados para el combate directo, los camiones volquete juegan un papel crítico en mantener el impulso operacional al mover grava, tierra, asfalto y otros materiales de construcción necesarios para restaurar redes de transporte e instalaciones militares.

El Mack M917A3 está construido para apoyar misiones de ingeniería militar en una amplia gama de terrenos, ofreciendo mayor durabilidad y capacidad de carga que las plataformas heredadas más antiguas. Su configuración permite a las unidades de ingenieros mover rápidamente materiales para construcción de carreteras, eliminación de obstáculos y rehabilitación de pistas de aterrizaje, ayudando a restaurar infraestructuras críticas después de daños en combate o desastres naturales.

Estos vehículos también apoyan operaciones militares de construcción de puentes, construcción de bases y respuesta a desastres, convirtiéndolos en activos valiosos más allá de las aplicaciones tradicionales en el campo de batalla.

El apoyo a la movilidad y la recuperación de infraestructuras destaca cómo el equipo de ingeniería sigue siendo esencial para las operaciones militares modernas. Mientras que los sistemas de combate avanzados a menudo reciben la mayor atención, la capacidad de reparar carreteras dañadas, restaurar aeródromos y reabrir rutas de suministro con frecuencia determina la rapidez con la que las fuerzas pueden mantener operaciones ofensivas o defensivas.

Conflictos recientes han subrayado la vulnerabilidad de la infraestructura de transporte a los ataques con misiles, drones y sabotajes. Restaurar la movilidad requiere unidades de ingenieros especializadas equipadas con maquinaria pesada confiable capaz de operar en condiciones difíciles.

Para la Guardia Nacional, los camiones también fortalecerán las capacidades de respuesta en casos de emergencias domésticas. Las formaciones de ingenieros son llamadas regularmente para asistir a las autoridades estatales después de huracanes, inundaciones, incendios forestales y otras emergencias donde la infraestructura dañada puede retrasar las operaciones de socorro. Los camiones volquete permiten a los equipos despejar escombros, transportar materiales de construcción y apoyar los esfuerzos de recuperación de emergencia de manera más eficiente.

Por lo tanto, la inversión mejora la preparación tanto para contingencias militares como para misiones de apoyo civil.

El pedido de camiones adicionales Mack M917A3 refleja el enfoque más amplio del Ejército hacia la modernización, que cada vez incluye plataformas logísticas y de sostenimiento junto a sistemas de combate. El equipo de ingeniería confiable forma parte crítica de la capacidad militar para mantener el ritmo operativo, especialmente durante operaciones prolongadas donde la infraestructura debe ser reparada o reconstruida.

Desde una perspectiva industrial, el contrato fortalece aún más el papel de Mack Defense como proveedor de vehículos de apoyo táctico para el ejército de los Estados Unidos. La continuación de la adquisición también ayuda a mantener la capacidad de producción de camiones militares pesados que pueden adaptarse a los requisitos operativos en evolución.

Estratégicamente, invertir en movilidad de ingeniería mejora la resistencia del Ejército durante futuros conflictos de alta intensidad. Las unidades capaces de restaurar carreteras y aeródromos dañados más rápidamente pueden reducir las interrupciones operativas, mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y aumentar la supervivencia de las fuerzas desplegadas al restaurar el acceso a redes de transporte críticas.

Aunque menos visibles que las plataformas de combate de primera línea, los vehículos de ingeniería siguen siendo indispensables para la efectividad militar. Al decidir que el Ejército de los Estados Unidos ordene 115 camiones Mack M917A3, el servicio está fortaleciendo el fundamento logístico que permite a las unidades de combate moverse, reabastecerse y mantener operaciones dondequiera que sean desplegadas.