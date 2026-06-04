La UE busca formas de acelerar la adhesión de los Balcanes Occidentales

La Unión Europea necesita encontrar formas de acelerar el proceso de adhesión de seis países candidatos de los Balcanes Occidentales, dijo el jueves el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

“Para nosotros, la ampliación, concretamente a los Balcanes occidentales, es la inversión geopolítica más importante que está haciendo la Unión Europea”, afirmó Costa durante una rueda de prensa conjunta con el presidente serbio, Aleksandar Vucic, en Belgrado.

Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Serbia y Montenegro llevan algún tiempo intentando unirse al bloque, pero aún no han completado el riguroso proceso.

Los líderes de la UE se reúnen para encontrar formas de hacer que el proceso sea “más rápido y mejor”

“Mañana los líderes europeos discutirán con los líderes de los Balcanes Occidentales cómo podemos mejorar nuestra metodología para avanzar más rápido y mejor”, afirmó Costa, subrayando que esto no significa hacer el proceso “más fácil”.

Costa continuó diciendo que para “aumentar la confianza entre nosotros” no debería haber un “sentimiento de frustración por parte de los países adherentes” y también de la UE.

“La ampliación no es una utopía pero es algo que podría ser real en los próximos años”, insistió Costa. “Para ello necesitamos trabajar más duro y más rápido”.

La cumbre UE-Balcanes Occidentales comienza en Tivat, Montenegro, el viernes y brinda una oportunidad para que los líderes evalúen el progreso en el camino hacia la membresía en la UE.

Costa ha estado en una gira por los estados candidatos de los Balcanes Occidentales antes de la cumbre de Tivat y, el jueves, le dijo al presidente populista de Serbia que su administración necesitaba impulsar la reforma democrática y al mismo tiempo alinear su política exterior con la de la UE.

Ya se ha advertido a Belgrado que podría perder alrededor de 1.500 millones de euros (1.800 millones de dólares) en fondos de la UE si no detiene el retroceso democrático.

Serbia ha sido advertida de que podría perder financiación de la UE si no detiene el retroceso democrático Imagen: Darko Vojinovic/AP Photo/Picture Alliance

Tensiones entre estados candidatos

Mientras tanto, las diferencias entre los propios estados candidatos amenazan con eclipsar la cumbre.

El país anfitrión, Montenegro, prohibió el miércoles la entrada al país a 87 serbios, alegando que representaban una amenaza para la seguridad. Los hombres habían llegado a Tivat en un vuelo de Air Serbia y las agencias de seguridad dijeron que tenían equipos de comunicación y pancartas que decían “Serbia gana”.

Tras la prohibición impuesta a los ciudadanos serbios, la agencia de seguridad de Serbia advirtió a Vucic que no viajara a Montenegro para la cumbre del viernes, citando amenazas a la seguridad.

La Agencia de Información y Seguridad de Serbia (BIA) dijo el miércoles que un viaje a Montenegro es un alto riesgo de seguridad para Vucic debido a “las actividades hostiles de los servicios secretos extranjeros y la presencia de un clan criminal allí”.

Veinte años después de separarse de la unión estatal con Serbia, Montenegro es visto como uno de los favoritos en los Balcanes Occidentales para ingresar en la UE, pero está luchando contra la corrupción junto con la influencia política de Belgrado.

Editado por: Sean Sinico