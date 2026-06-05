Las oficinas familiares apuestan por el deporte, desde ligas de pickleball hasta balones de fútbol inteligentes

Ben Johns se pasa al lado derecho para golpear un tiro dink contra Anna Bright y Hayden Patriquine en la final de la división Pro Mixed Doubles de la PPA Carvana Mesa Cup de 2026 en Arizona Athletic Grounds el 22 de febrero de 2026 en Mesa, Arizona. Bruce Yeung | Getty Images

Una versión de este artículo apareció por primera vez en el boletín Inside Wealth de CNBC con Robert Frank, una guía semanal para inversores y consumidores de alto patrimonio neto. Regístrese para recibir futuras ediciones directamente en su bandeja de entrada.

El mes pasado, las firmas de inversión de los ultra ricos apostaron por el deporte y jugaron en varios frentes.

A principios de mayo, la oficina familiar del multimillonario Tom Dundon se asoció con el nuevo fondo deportivo de Apollo para invertir $225 millones en Pickleball Inc., la empresa matriz de Major League Pickleball y el PPA Tour. Dundon ya es propietario del equipo de la NBA Portland Trail Blazers y de los Carolina Hurricanes de la NHL.

En cuanto a las ligas principales, Michael Dell, como parte de un grupo de inversores encabezado por Egon Durban de Silver Lake, compró una participación del 25% en el equipo de fútbol de los Las Vegas Raiders. Dell también es un inversor minoritario en los San Antonio Spurs de la NBA y en los Austin Gamblers, un equipo profesional de monta de toros.

Las oficinas familiares realizaron 51 inversiones directas en empresas en mayo, manteniéndose estable en comparación con el número de acuerdos de abril, según datos proporcionados exclusivamente a CNBC por Fintrx, una plataforma de inteligencia de patrimonio privado.

Una encuesta de Goldman Sachs publicada el otoño pasado encontró que el 25% de las oficinas familiares han invertido en deportes o activos relacionados como la venta de boletos o los estadios y otro cuarto están interesados en hacerlo. Además del amor por el juego, muchos inversores se sienten atraídos por el sector como cobertura contra la inflación.

El magnate de la vivienda estudiantil David Adelman ha utilizado su oficina familiar para ampliar su alcance en la economía deportiva. Adelman es copropietario de los Philadelphia 76ers de la NBA, el club de la English Premier League Crystal Palace, y el equipo de hockey sobre hielo New Jersey Devils, e inversor en el gigante de la mercancía deportiva Fanatics.

En mayo, su firma de inversión Darco Capital coprotagonizó una ronda de financiación Serie A de $12 millones para PlayerData junto con la oficina familiar Bolt Ventures de David Blitzer y la firma de capital de riesgo Pentland Ventures. La startup británica fabrica chalecos y balones de fútbol con GPS que ayudan a los atletas a seguir su rendimiento.

Adelman dijo a CNBC que algunos equipos de su cartera utilizan los productos de PlayerData. Crystal Palace, por ejemplo, utiliza los chalecos y los balones de fútbol inteligentes en el entrenamiento de sus jugadores de la academia. La aplicación de la tecnología para atletas de todos los niveles, incluidos los deportes juveniles, fue parte del atractivo de la startup, según Adelman.

“Lo que me llamó la atención fue la capacidad de tomar algo complejo y hacerlo simple, práctico y accesible”, dijo Adelman.