Predicción Bitesize: Oakleigh vs St. Albans

Simplemente esperando ampliar su ventaja en la parte superior de la tabla de posiciones de la NPL Victoria este fin de semana, Oakleigh recibirá a St. Albans en el Jack Edwards Reserve el viernes por la mañana. Mientras que la élite de Australia podría estar planeando comenzar su aventura en la Copa del Mundo la próxima semana, puedes mantenerte al tanto de todas las promociones de apuestas más interesantes y bonos disponibles. Competición: NPL Victoria Mercado: Victoria de Oakleigh Probabilidades: 2/5 @ BetUS Comenzando con los anfitriones, embarcándose en lo que ha sido una carrera nada menos que sensacional esta temporada, Oakleigh lidera la persecución en la parte superior de la tabla de la NPL Victoria y han ganado merecidamente una reputación temible. Legítimamente considerados como los principales candidatos al título este año, el equipo de Chris Taylor está montando una importante ola de impulso y simplemente buscará hacer otra declaración este fin de semana. Vistos por última vez despidiendo mayo con otra sólida actuación al conseguir una victoria por 2-0 fuera de casa ante el Altona Magic, Oakleigh buscará repetir la actuación aquí. De hecho, en lo que se ha convertido en una notable racha morada de la NPL Victoria, los anfitriones del viernes han registrado 22 puntos en sus ocho apariciones anteriores, una racha que se remonta a un empate 1-1 contra Avondale el 28 de marzo. También vale la pena destacar que los hombres de Taylor solo han concedido un gol en cada uno de sus últimos siete partidos. En cuanto a los visitantes, aunque St. Albans podría haber abierto mayo con dos victorias consecutivas, los Santos han fallado drásticamente en encontrar algún tipo de estabilidad esta temporada. Básicamente ubicados en el limbo de la NPL Victoria, el equipo de Cameron Watson no podría haber pedido un desafío más difícil este fin de semana. Vistos por última vez cayendo en una derrota insípida por 1-0 en casa ante los Preston Lions, los invitados del viernes han registrado solo un punto en cualquiera de sus tres apariciones anteriores. Designados como un importante contendiente desconocido en el Jack Edwards Reserve, también deberían estar preocupados por su enfrentamiento más reciente contra los líderes de la NPL Victoria. Golpeados con una derrota rutinaria por 3-1 cuando recibieron a Oakleigh en la ciudad el 27 de febrero, St. Albans y su defensa permeable se verán obligados a responder algunas preguntas serias. Dada la enorme brecha de clase reciente, estamos respaldando una victoria local este fin de semana. Apuesta: Oakleigh 2/5 para vencer a St. Albans en el enfrentamiento de la NPL Victoria del viernes @ BetUS