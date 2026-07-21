Campeonato de Naciones: Ben Earl de Inglaterra pide un cambio brutal después de un calendario “brutal”

Ben Earl ha pedido un cambio en el formato del Campeonato de Naciones después del calendario “brutal” de Inglaterra en la etapa de verano de la competición inaugural.

Inglaterra tuvo que disputar tres Tests en tres continentes diferentes en fines de semana sucesivos y acumuló 25.000 millas recorridas.

La victoria sobre Argentina el sábado mantiene al equipo de Steve Borthwick en la búsqueda de un lugar en la final el 29 de noviembre en el Allianz Stadium de Twickenham.

Sin embargo, cuatro vuelos de larga distancia y cuatro de corta distancia en las últimas cuatro semanas han contribuido a que los jugadores pierdan el sueño y reduzcan su programa de entrenamiento.

“Ha sido brutal, no hay dos maneras de hacerlo”, dijo Earl, el número 8 de Inglaterra.

“Hemos estado hablando de ello: ¿por qué no jugaríamos todos en un solo país? Así que simplemente no viajas, vas a una nación y tienes esa sensación de festival.

“No me pagan por tomar esas decisiones, pero ha sido difícil. De todos modos, ha sido difícil llegar al final de lo que ha sido una temporada bastante larga para la mayoría de nosotros.

“Ha sido un ir y venir, regresar a Inglaterra, ver a sus familias y luego irse de nuevo.

“Ha parecido un poco extraño, pero es algo a lo que tendremos que acostumbrarnos porque creo que es sólo el comienzo”.

La competición se reanuda más adelante en el año para el partido de otoño, donde Inglaterra jugará contra Australia el 8 de noviembre.