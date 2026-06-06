Gran Bretaña es un pantano de mentiras y desinformación, y llegamos aquí en el autobús del Brexit

Cuando llegue el aniversario, a finales de este mes, pocos estarán de humor para mirar atrás. Todo el discurso político será sobre la elección parcial de Makerfield, sobre el futuro de este gobierno y este primer ministro. Y sin embargo, sería sabio reflexionar sobre lo que sucedió el 23 de junio de 2016, solo porque las decisiones que Keir Starmer y sus posibles sucesores enfrentan, de hecho, el panorama político y cultural completo en el que ahora habitamos, están informadas o fueron moldeadas por ese evento. Estamos viviendo en la Gran Bretaña del Brexit.

Un recordatorio útil proviene de la próxima serie de la BBC en dos partes, Brexit: Una Guerra Civil Muy Británica, realizada por la maestra documentalista Norma Percy. Hablando con (casi) cada jugador clave, lo trae todo de vuelta: el autobús rojo, “recuperar el control”, la batalla pantomima en el río de Nigel Farage vs Bob Geldof.

Nos recuerda cosas que algunos pueden haber olvidado, incluido el nivel en el que todo esto surgió como una ocurrencia, una astuta artimaña táctica, urdida por las personas descuidadas que entonces dirigían el país. En 2013, David Cameron y George Osborne buscaron aplacar a los euroescépticos ruidosos de sus propias filas prometiendo un referéndum de dentro/fuera después de las próximas elecciones, un compromiso que asumieron que nunca tendrían que cumplir porque estaban seguros de que no ganarían una mayoría absoluta en el parlamento, donde alegremente intercambiarían la promesa como concesión a los Lib Dems.

Como si eso no fuera lo suficientemente despreocupado, el lugar de Gran Bretaña en Europa dependía de las dinámicas tipo telenovela del grupo de Notting Hill: todo era tenis en Regent’s Park y fines de semana en Chequers, Michael (Gove) decepcionando a Dave y qué pensará Sam (Cameron) de Boris. Johnson insiste en que no le importaba ser primer ministro, mientras que Osborne discrepa: “No tenía nada que ver con la UE, el lugar de Gran Bretaña en el mundo. Era Juego de Tronos. Eso es lo que estaba jugando Boris Johnson. Y podía ver el Trono de Hierro justo allí a punto de quedar vacante. Esta cosa era absorvente en ese momento, y sin embargo lo que estaba en juego, mientras estos Etonianos resolvían sus rivalidades de colegio, no era nada menos que el destino del Reino Unido. Esa imprudencia con el futuro de 70 millones de personas sigue siendo imperdonable, y la culpa pertenece tanto a Cameron y Osborne como a Gove y Johnson.

Más importante que la historia de origen, no obstante, es el legado. Lo vemos a nuestro alrededor todos los días. Comencemos con la economía. La campaña de quedarse fue burlada en ese momento como “proyecto miedo”, difundiendo pesimismo al advertir que Gran Bretaña fuera de la UE sería más pobre, en un 6% del PIB. Sin embargo, aquí estamos una década después y, si acaso, quedarse no fue lo suficientemente pesimista. La caída en el PIB ahora se estima entre un 6% y un 8%, con una caída en la inversión de hasta un 18%. El comercio está en camino de ser un 15% menos de lo que hubiera sido si nos hubiéramos quedado en la UE, según la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, mientras que un sorprendente 85% de quienes importan o exportan bienes informan problemas que no tenían antes. Los partidarios de quedarse dijeron que el Brexit sería un pinchazo lento, a medida que el aire saliera de la economía británica. Así ha sido, excepto que no ha sido tan lento.

El otro legado del Brexit, además de trastornar la antigua dualidad laborista-tory, no es medible en libras o porcentajes, pero es tan real. Se ve en el endurecimiento y oscurecimiento de la conversación nacional, en la agresividad e incluso el odio que, antes relegados a los márgenes, ahora permanecen en el centro de la plaza pública. Esta semana, el líder del partido que nos trajo el Brexit advirtió de una guerra civil.

Sería incorrecto presentar el referéndum como la única causa de este cambio; el Brexit fue, en parte, un síntoma del cambio, y todos podemos ver el papel que las redes sociales y figuras como Elon Musk han desempeñado en degradar el discurso. Pero el Brexit aceleró e intensificó ese proceso.

Un desdén hacia los hechos, recuerde que “posverdad” fue la palabra del año de Oxford Dictionaries en 2016, fue un regalo perdurable de la campaña para irse. El documental de Percy revela la deshonestidad consciente de la afirmación de que el Reino Unido enviaba 350 millones de libras a la UE cada semana, una cifra bruta -en todos los sentidos- que no incluía los más de 80 millones que regresaban como un descuento. o el dinero que la UE gastaba en el Reino Unido. El asesor de Johnson, Dominic Cummings, luego presumiría que “El punto de usar eso realmente era intentar enloquecer a la campaña de quedarse y a las personas que lo dirigían”, enredando deliberadamente a sus oponentes en la verificación de datos secos, mientras que podía presionar los botones más fuertes de los votantes. “Ama ese autobús”, dice ahora un Johnson impenitente, describiéndolo como “el autobús de la verdad”. En 2026, nos sumergimos en un pantano de mentiras y desinformación todo el tiempo, especialmente en línea, pero fue el referéndum el que nos empujó a ese pantano y a gran velocidad.

La moneda de Cummings, Farage y el resto era el miedo y el odio. Volvemos a ver el póster del “punto de inflexión” de Farage, con hombres de piel morena aparentemente acumulándose en nuestras fronteras, y el totalmente falso anuncio de Vote Leave sugiriendo que pronto 76 millones de turcos podrían entrar en Gran Bretaña a través de la UE, dejando detrás un rastro de huellas sucias. Estos eran mensajes racistas y xenófobos, apenas velados, y funcionaron.

Por lo tanto, no es sorprendente que, una década después, tengamos al hombre que bien podría estar en Downing Street después de la próxima elección- y que, significativamente, habla raramente del Brexit en estos días- quejándose de “prejuicio anti-blanco” y pidiendo “pura rabia fría” después de la muerte de un joven blanco, incluso cuando los padres de ese hombre pidieron que su muerte no se usara para enfrentar a los británicos entre sí. Restaurar Gran Bretaña, un partido respaldado por supremacistas blancos descarados y neo-nazis, está en la votación en Makerfield y podría ganar el 10% de los votos. Siempre ha habido una extrema derecha en Gran Bretaña, pero solía estar confinada a los márgenes. El Brexit lo invitó.

Al dividirnos por la mitad, quedarnos o marcharnos, el Brexit polarizó nuestra política de una manera nueva y más marcada. Mirando hacia atrás, está claro que quedarse nunca podría ganar un concurso así, porque nunca se trataba realmente de la pertenencia británica a la UE. De hecho, la pregunta se convirtió en “¿Quieres que las cosas permanezcan tal como están, o te gustaría abandonar la realidad actual de tu vida por algo mejor?”. En esa contienda, solo habría un ganador.

Además, la causa de quedarse estaba condenada por la cronología. Si la votación hubiera llegado ahora, en un mundo amenazado por Donald Trump y Vladimir Putin, la locura de quedarse solo, apartado de nuestros vecinos más cercanos, sería evidente. Pero Trump era solo un candidato en junio de 2016, y aunque Crimea había sido tomado dos años antes, el asalto a Ucrania de Rusia todavía estaba en el futuro. La locura geopolítica del Brexit no era tan obvia entonces como lo es ahora.

Es una historia trágica – una nación que una vez fue segura tomando una decisión tan temerosa y autolesionante. Nuestra economía, nuestra política, nuestra vida diaria en 2026: todo lleva la impronta de ese error calamitoso. Pero esta historia no ha terminado. El documental de la BBC confirma la determinación pura que permitió a los partidarios del Brexit transformar una perdida y excéntrica causa en un movimiento ganador. En total, les llevó a los partidarios de la salida 41 años, desde 1975 hasta 2016, revertir nuestra primera votación sobre la entrada a la UE. La reintegración ya es la preferencia establecida de la mayoría de los británicos, 56% a 35% en el recuento más reciente, y además, la política se mueve el doble de rápido ahora. Si ese cálculo es correcto y tomará 20 años revertir el veredicto de 2016, no debemos perder la esperanza, después de todo, ya hemos avanzado a la mitad.

Jonathan Freedland es un columnista de The Guardian.

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