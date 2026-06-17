Cómo LE SSERAFIM, ILLIT y KATSEYE no cometieron errores en la nueva pista

En la industria del entretenimiento, las mujeres suelen ser enfrentadas entre sí, con los medios creando rivalidades y comparaciones falsas. Esto es alimentado por los fanáticos protectores que lo ven como una competencia y se convierten en animadores de sus grupos favoritos. Cuando los nuevos grupos de chicas debutan, especialmente de la misma compañía, suelen ser comparados con sus mayores, sin importar cuán diferentes sean. Se ha demostrado que muchas compañías han sacado provecho de las peleas de artistas y guerras de fanáticos, amplificando las narrativas para atraer aún más atención. Los artistas han intentado disipar esas falsedades apareciendo en desafíos de baile compartidos aquí y allá y mostrando sus amistades en las redes sociales, pero nunca ha habido algo oficial y alentador para todas las partes involucradas.

Hasta ahora.

LE SSERAFIM, ILLIT y KATSEYE, tres grupos de música populares de la familia HYBE, lanzaron recientemente una canción colaborativa, “ICONIC BY MISTAKE”. En lugar de simplemente lanzar una canción y terminar, los tres equipos crearon un video musical, realizaron promociones y se tomaron el tiempo en sus ocupadas agendas para interpretar la canción en el popular programa de música surcoreano M Countdown. Este marca la primera vez que los grupos de chicas en el espacio de K-pop lanzan una canción juntos (sin formar un supergrupo o proyecto especial).

La pegajosa pista de pop alternativo, producida por Sean Cook, Mckay Stevens y dyvahh, critica a los “odiadores” obsesionados con odiarlos. Es debido a esta obsesión, avivada por críticas constantes, comentarios de odio y publicaciones negativas, que los grupos fueron impulsados hacia la fama y, por lo tanto, se convirtieron en íconos. Los fanáticos han respondido bien a la colaboración, ya que llegó a múltiples listas globales el día de su lanzamiento, incluyendo las listas diarias de Spotify en 43 países/regiones, donde ocupó el puesto No. 26 en EE. UU.

Como muchas mujeres en la industria, cada grupo ha enfrentado críticas injustas, racismo, dobles estándares y comparaciones inexactas. Es por eso que su video musical, que ha estado en el puesto #1 en el Music Trending Chart de YouTube con más de 27 millones de vistas en menos de una semana desde su lanzamiento, aborda todo eso y más, llamando a los detractores y mostrando lo unidos que están, pero son muy diferentes entre sí. En lugar de ignorar o evitar la toxicidad negativa, los grupos la enfrentan de frente, dejándoles saber que van a seguir siendo “icónicos”.

Dirigido por Cody Critcheloe, el video comienza con LE SSERAFIM – miembros Kim Chaewon, Sakura, Huh Yunjin, Kazuha y Hong Eunchae – siendo perseguidos por las autoridades (que representan a aquellos que vigilan internet), y cuando suena lo que parece ser una bala golpeando el vidrio, la canción comienza con “disparos”. Luego se muestra a Yunjin manejando de manera errática, evitando por poco a ILLIT – miembros Wonhee, Minju, Yunah y Iroha (Moka estaba de descanso temporalmente en ese momento) – y estrellándose. Sakura, Eunchae y Yunjin se arrodillan sobre lo que la audiencia puede suponer que es un cuerpo, con Hong Eunchae tomando una foto estilo paparazzi, reflejando la captura de los medios de sus momentos más vulnerables.

Kim Chaewon y Kazuha se ven cantando en tumbas, diciéndole al mundo que sus carreras siguen prosperando a pesar del odio y las amenazas dirigidas hacia ellas. Después de que Sakura excava una tumba, se une nuevamente al grupo. Sin ninguna advertencia, Hong Eunchae, la más joven (maknae) de LE SSERAFIM, empuja a la miembro mayor, Sakura, a una tumba vacía, lo que se traslada al segmento de ILLIT – destacando cómo los medios y los detractores los comparan con los grupos nuevos.

A medida que ILLIT es presentado más tarde en el video, se los muestra como niños revoltosos que causan problemas a las autoridades mayores, reflejando cómo los medios y los críticos mayores a menudo representan a los nuevos grupos como caóticos e inmaduros. Luego se corta a una escena dental, que podría hacer referencia al odio que han recibido por sus dientes en el pasado, y el uso de helio agrega un comentario sobre sus voces y estéticas juveniles. Incluso sus letras parecen abordarlo, “Nunca fuera de servicio (servicio) / Recibiendo una paliza (paliza) / Sigo sonriendo (sonriendo) / Parece tan engañoso (engañoso) / Actúas como si me conocieras (conocerme) / Meneando los labios (espumeando) / Yo simplemente continúo / demasiado hermosa para romper”. Están diciéndole al mundo lo poco que les importa lo que se dice, y las palabras de los haters no tienen significado.

Mientras Wonhee saca un diente dorado de su boca y le toman una foto, se corta a KATSEYE – miembros Sophia, Daniela, Lara, Megan y Yoonchae (Manon está actualmente en hiato) – con Daniela llevando los grills “ICONIC”. Están bailando bajo un letrero adornado que dice “La limpieza está al lado de la divinidad”. El proverbio original se remonta al siglo XVIII, a un clérigo inglés, John Wesley, y fue referenciado más tarde en el video musical de 1994 “Miss World” de Hole, una canción de la era grunge sobre autoimagen, odio a uno mismo y las expectativas de permanecer “puro y angelical”. Mientras Megan está “agradeciendo” a todos por su corona, a pesar de que en realidad dice “vete al carajo”, es saboteada por un oficial de policía/crítico, que hace que la palabra “Dios” se estrelle sobre ella.

Luego, Daniela canta sus líneas, “Solo estoy tratando de ser yo / Bailar un poco loco / Pero ahora soy icónica por lo mucho que me odias”, ya que ha recibido críticas por su estilo de baile y expresiones faciales. Mientras las autoridades miran a los tres grupos en sus pantallas, los oficiales se frustran por lo poco afectadas que están las chicas. LE SSERAFIM, ILLIT y KATSEYE solo están viviendo sus vidas al máximo.

Cuando la única miembro coreana de KATSEYE, Yoonchae, aparece al lado de Lara, y Lara le quita el collar de dientes dorados a Yoonchae del cuello, rompiendo la conexión entre Yoonchae y la identidad “K-pop” que durante mucho tiempo se ha asociado con ella y KATSEYE.

A continuación, se muestra a KATSEYE luchando contra una tormenta en medio de un campo de maíz (ya que sus letras fueron una vez consideradas “cursis” por los trolls). La tormenta representa el odio caótico que han recibido, solo deteniéndose cuando Lara llama a los detractores: “Tu huella digital se ve tan loca”.

Los tres grupos se reúnen al final, actúan juntos como un frente unido y terminan compartiendo malvaviscos junto a la fogata. Pero, por supuesto, la “policía” seguirá intentando atacarlos. Incluso después de que se lanzó el video, los críticos cuestionaron por qué cada grupo tenía sus propios momentos cuando deberían haber sido vistos juntos a lo largo del video musical, ya que la canción presenta a los grupos cantando juntos. Pero, no importa cómo se promocionen o creen contenido, las críticas y comparaciones siempre seguirán, por eso la canción y el video musical fueron un gran reflejo de quiénes son como familia HYBE y como individuos.

Las chicas atacándose entre sí en el video musical reflejan cómo los medios y el público las ven, y LE SSERAFIM, ILLIT y KATSEYE han tenido suficiente. Los tres grupos han enfrentado escrutinios similares como artistas femeninas, y cada uno merecía su momento para responder y mostrar lo que también los hace destacar como individuos. Incluso las elecciones de moda entre los tres grupos contrastaban. Los coreógrafos Toff Williamson, Kirsten Dodgen y Zacc Milne realmente entendieron los estilos de baile de cada grupo, que eran tan diferentes entre sí. Las secuencias de baile finales y empoderadoras revelaron sus distintas direcciones de actuación e identidades. Incluso si no conoces a los miembros de cada grupo, puedes decir a dónde pertenecen.

Esto no fue simplemente una colaboración para mostrar lo unidos que están o el “poder femenino” a quienes se les oponen, también fue para celebrar lo que los hace muy diferentes y destacarse como su propio grupo.

LE SSERAFIM, ILLIT y KATSEYE están dejando que el mundo sepa: cada uno tiene sus propios colores, conceptos, sonidos y estilos, pero aún comparten un vínculo que las fuerzas externas no pueden romper.

“ICONIC BY MISTAKE” de LE SSERAFIM, ILLIT y KATSEYE está disponible ahora en todas las plataformas de streaming.