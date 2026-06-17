Golf: Ugo Coussaud se lanza al mundo de los Majors en el US Open

El golfista de Charente dejó la Universidad Laval de Quebec en 2014 con un sueño muy vivo: el de hacer carrera. Cruzó de nuevo el Atlántico…

El golfista de Charente dejó la Universidad Laval de Quebec en 2014 con un sueño muy vivo: el de hacer carrera. Cruzó de nuevo el Atlántico el pasado fin de semana, para lograr algo aún mayor: competir en un Major.

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Angoumoisin, de 33 años, es uno de los 156 jugadores que entrarán en liza este jueves en el US Open (1) en el campo Shinnecock Hills de Southampton, en el estado de Nueva York. Es incluso uno de los dos únicos franceses en la salida junto a Adrien Saddier, con quien disputará las dos primeras rondas (a partir de las 18.41 horas de este jueves, que se seguirán en Canal+ Sport y Golf+).

“Es seguro que al comienzo del hoyo número 1 estaré nervioso. Pero por eso también juego golf”.

“Es un objetivo que siempre he tenido presente, sigue siendo algo enorme”, dijo Ugo Coussaud, pocos días después de su clasificación, ganada con fuerza en Walton on the Hill (Inglaterra), el mes pasado. â€”Me sentí muy conmovido. Pensé en mis padres, en mis amigos de Angulema, de donde vengo. » Todas estas personitas hicieron el viaje para apoyarlo en Estados Unidos.

En Southampton, los 45 actualesmi En la clasificación general del DP World Tour (circuito europeo), que se disputó hace tres semanas bajo la mirada silenciosa de las montañas del Tirol austríaco, ha entrado en otra dimensión. “A partir del lunes ya había mucha gente en el camino para asistir al reconocimiento, algo que nunca hemos tenido en Europa. Es otro universo en términos de instalaciones”, nos dijo a principios de semana.

Un viaje histórico y extremo.

Una nueva ilusión y presión que tendrá que gestionar. “He jugado en grandes torneos, pero no conozco ningún Major. Lo que da miedo es lo nuevo. Intentaré aplicar mi juego y no dejarme consumir por el evento, aunque sea seguro que al inicio del hoyo no. 1, estaré nervioso. Pero por eso también juego al golf”.

Para tener el mayor número de cartas en la mano, Ugo Coussaud se saltó el KLM Open de Holanda (del 4 al 7 de junio) para regresar a casa, al País Vasco, y entrenarse en el campo de golf de Arcangues, donde tiene licencia. También llamó a su compatriota y amigo Matthieu Pavon, único jugador francés durante la edición de 2018 del US Open, ya en Southampton, “para que me dé algunas áreas de trabajo, algunos tiros interesantes para tener en la bolsa”.

Desde el domingo, los Charentais conocen un recorrido histórico (sede de la segunda edición del US Open, en 1896), pero sobre todo complicado y donde la dificultad se lleva al extremo. “Los tiros son bastante anchos, pero los greens son terribles, con mucha pendiente, bolas que pueden llegar muy lejos, con un viento fuerte que no ayuda”, analiza.

Compara las condiciones con las del Hero Indian Open en Gurugram, donde terminar bajo par también es una pequeña hazaña. El jugador formado en el campo de golf de Hirondelle lo hizo el pasado mes de marzo, lo que le permitió subir al podio (3mi), la segunda en tres temporadas en el DP World Tour.

Por eso, Ugo Coussaud no quiere oír hablar de ello esta semana. Este viernes, tras las dos primeras rondas, sólo se clasificarán los 60 primeros. Por eso, Angoumoisin cuenta sobre todo con “estar contento con nuestro juego, con nuestra actitud. Hay semanas en las que las cosas van bien y otras no tanto. El objetivo será darlo todo y salir de allí sin arrepentimientos”.