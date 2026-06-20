Predicción: España vs Arabia Saudita

España buscará registrar su primera victoria en la Copa del Mundo 2026 cuando continúen su campaña en el Grupo H contra Arabia Saudita el domingo por la tarde.

La Roja fue retenida a un empate sin goles por Cabo Verde en su primer partido, mientras que Arabia Saudita también comenzó con un empate, compartiendo los puntos en un empate 1-1 contra Uruguay.

España

El rendimiento inicial de España contra Cabo Verde estuvo muy por debajo de las expectativas, con el equipo de Luis de la Fuente luchando por imponerse y careciendo de creatividad en el último tercio. El resultado ha aumentado la presión sobre uno de los favoritos previos al torneo para responder de inmediato.

Por el momento, los cuatro equipos del grupo tienen un punto, lo que significa que los próximos partidos son de gran importancia. España sabe que sumar cuatro puntos de sus próximos dos partidos debería ser suficiente para asegurar la clasificación para la ronda de 32, pero cualquier cosa menos dejaría su destino incierto de cara al último día de partidos.

Noticias del equipo

La falta de chispa en ataque fue evidente en su primer partido, y la introducción de Lamine Yamal al final del juego insinuó una posible solución. El joven de 18 años, que regresaba de una lesión en el tendón, tuvo un impacto notable en su breve aparición y se espera que ahora comience, después de recuperar la forma física.

También se anticipan más cambios. Nico Williams podría entrar en el equipo después de haber participado desde el banquillo, con Ferran Torres y Gavi probablemente cediendo su lugar. Estos ajustes reflejan el deseo de De la Fuente de inyectar velocidad e imprevisibilidad en el ataque.

El resto del equipo de España está en buen estado, sin problemas de lesiones nuevos. Sin embargo, Víctor Muñoz puede seguir excluido debido a una lesión en el tendón, limitando ligeramente la profundidad. Con jugadores clave de ataque volviendo al XI titular, se espera que La Roja muestre un enfoque más cohesivo y dinámico.

Arabia Saudita

Arabia Saudita entrará en este partido con confianza después de una fuerte actuación contra Uruguay, donde mantuvieron a uno de los favoritos del grupo en un empate 1-1. El gol de Abdulelah Al Amri les dio la ventaja antes de que fueran igualados por un empate tardío.

Ese resultado dejó el grupo muy abierto, y otro resultado positivo contra España pondría a los Halcones Verdes en una posición sólida de cara a su último partido contra Cabo Verde.

Históricamente, Arabia Saudita ha tenido dificultades en este enfrentamiento. Todavía no han vencido a España y perdieron su única reunión previa en la Copa del Mundo 1-0 en 2006. Sin embargo, su actuación contra Uruguay les dará la confianza de que pueden competir con oposición de mayor rango.

Noticias del equipo

Desde el punto de vista de la selección, Arabia Saudita tiene un equipo limpio, lo que le brinda al entrenador Georgios Donis un equipo completo para elegir. La estabilidad defensiva fue una característica clave en su primer partido, y se espera que Abdulelah Al Amri continúe en el centro de la defensa.

El capitán Salem Al-Dawsari sigue siendo su principal amenaza en áreas anchas, aportando experiencia y un historial de goles probado, mientras que Firas Al-Buraikan está listo para liderar la línea mientras busca aumentar su cantidad de goles internacionales.

Con la organización y la amenaza contraatacante como base de su enfoque, Arabia Saudita buscará frustrar a España y capitalizar cualquier oportunidad que surja.

Factores clave a considerar

– España debe mejorar significativamente su producción ofensiva después de no marcar en su primer partido. – El regreso de Lamine Yamal y la posible inclusión de Nico Williams podrían transformar la creatividad de España. – Arabia Saudita mostró resistencia al contener a Uruguay y estará confiado en su esquema defensivo. – Los cuatro equipos en el Grupo H tienen los mismos puntos, aumentando la importancia de este partido. – El récord histórico de España contra Arabia Saudita les favorece, incluyendo una victoria previa en la Copa del Mundo. – El equipo a plena capacidad de Arabia Saudita les brinda continuidad, mientras que España está realizando ajustes tácticos.

Conclusión

España estará bajo presión para ofrecer un rendimiento mucho mejor después de un comienzo decepcionante, y la probable introducción de jugadores clave en ataque debería mejorar su juego general. Con mayor creatividad y una alineación más estable, se espera que La Roja represente una amenaza mucho mayor hacia adelante.

Arabia Saudita ya ha demostrado su capacidad para competir contra oposición fuerte, y son capaces de hacer de este un partido difícil. Sin embargo, mantener ese nivel durante los 90 minutos completos contra un equipo con la calidad de España será un desafío importante.

En lo que debería ser un encuentro competitivo y reñido, las mejoras ofensivas de España, especialmente con la participación de Yamal desde el principio, se espera que sean decisivas, lo que les permitirá sumar los tres puntos y fortalecer su posición en el Grupo H.