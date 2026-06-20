Alerta de inundaciones y fuertes tormentas disponibles el sábado para el noreste de Florida y el sureste de Georgia

JACKSONVILLE, Florida. – El sábado trae una mezcla de nubes, aguaceros y tormentas eléctricas en gran parte de Florida y el sureste de Georgia, y para algunos, las inundaciones ya son una seria preocupación.

Se espera que las lluvias avancen hacia el este desde el valle de Suwannee, provocando una mayor cobertura de tormentas desde la I-75 hasta la costa atlántica.

Los principales peligros de estas tormentas incluirán:

Vientos racheados de 40 a 50 mph

Rayos frecuentes

Fuertes aguaceros con precipitaciones totales localizadas de 2 a 3 pulgadas

Las tormentas se alejarán de la costa atlántica a última hora de la tarde, pero las lluvias dispersas persistirán hasta el atardecer y se prolongarán hasta las últimas horas de la noche.

Grave amenaza de inundaciones en el sureste de Georgia

Una alerta de inundación está vigente hasta las 11 p. m.

Vigilancia de inundaciones en SE GA

El suelo ya está saturado después de que cayeron entre 4 y 10 pulgadas de lluvia el viernes.

Las tormentas eléctricas del sábado podrían arrojar entre 2 y 3 pulgadas adicionales de lluvia por hora en algunos lugares, empeorando significativamente las condiciones de inundación a lo largo y al norte de la autopista US 82.

Máximas, vientos el sábado por la tarde

Las altas temperaturas del sábado se verán mantenidas por la capa de nubes, alcanzando un máximo de 80 grados en la mayoría de las áreas del interior y alrededor de 90 grados cerca del corredor I-95 y en todo el centro-norte de Florida.

Los vientos del oeste de 5 a 10 mph cambiarán al oeste-noroeste más tarde en la tarde.

El domingo es el primer día del verano, y uno caluroso.

El domingo es el primer día de verano y así lo parecerá. Dado que se esperan máximas a mediados de los 90 grados, el día más largo del año será caluroso, caluroso, caluroso. Se siente que las temperaturas estarán en los tres dígitos hasta 107 en algunos lugares.

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