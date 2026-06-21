Dos personas importantes en mi vida, una india y un pakistaní: JD Vance durante las conversaciones de paz entre EE. UU. e Irán en Suiza.

El vicepresidente de EE. UU. JD Vance elogió el liderazgo paquistaní por su papel en el avance de las conversaciones de paz entre EE. UU. e Irán a una etapa en la que los líderes de ambos países se han reunido y están listos para discutir algunos de los problemas más grandes entre ellos.

Vance habló en la Reunión Cuadrilateral que involucró a Pakistán, Qatar, Irán y Estados Unidos en Suiza.

También bromeó diciendo que, durante los últimos tres meses, solo ha habido dos personas importantes en su vida: una india, su esposa, y el otro es el jefe del ejército paquistaní, Asim Munir.

“Diré que desde que el mariscal de campo Munir nos recibió junto al primer ministro en Islamabad, he bromeado diciendo que tengo dos personas muy importantes en mi vida, una india y un paquistaní. La india es mi esposa y el paquistaní es el mariscal de campo Munir y probablemente he hablado con Munir más que con cualquier otra persona en los últimos tres meses,” dijo Vance a los reporteros.

Vance agregó que EE. UU. e Irán no habrían llegado a esta etapa de negociaciones sin el liderazgo de Munir.

“Por supuesto, es un gran líder militar, pero creo que se ha demostrado a sí mismo como un gran diplomático y, por supuesto, como un increíble amigo de los Estados Unidos de América. Pero también ha sido una parte importante para llevarnos a este punto”, dijo Vance.

Vance dice que Irán ha sido un factor de inestabilidad en Medio Oriente

Vance dijo que los objetivos clave de los recientes esfuerzos diplomáticos ya se habían logrado, incluida la reapertura del Estrecho de Ormuz y la obtención de compromisos de Irán sobre su programa nuclear. Dijo que ahora el enfoque se había trasladado a determinar cuánto más progreso se podía lograr y si el momento se podía usar para remodelar fundamentalmente las relaciones en Medio Oriente.

“Lo que estamos tratando de lograr aquí es algo muy simple, a través de la diplomacia, a través del trabajo conjunto para transformar Oriente Medio donde Irán y el Golfo han estado en guerra entre sí o al menos han tenido relaciones muy hostiles. Irán ha sido un factor de inestabilidad regional. Ahora vemos un futuro donde todos pueden trabajar juntos para promover la paz y la prosperidad para todos,” dijo Vance.

Vance sobre las violaciones del alto el fuego en Líbano

Respondiendo a una pregunta sobre las “violaciones del alto el fuego” por parte de Israel en Líbano, Vance dijo que los procesos de paz a menudo son complicados e imperfectos. Sin embargo, destacó que se había logrado un progreso significativo en comparación con la situación hace tres meses, e incluso en comparación con pocos días antes.

Vance dijo que Estados Unidos seguiría trabajando para preservar y fortalecer el alto el fuego, agregando que Washington había hecho más que cualquier otro gobierno para ayudar a reducir conflictos y promover la estabilidad en Líbano.

También dijo que las discusiones no se esperaba que resolvieran cada desacuerdo de inmediato. En cambio, crearían un marco para que todas las partes se sentaran juntas, identificaran sus principales preocupaciones, abordaran disputas pendientes y trabajaran hacia soluciones mutuamente aceptables.