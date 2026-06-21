La estrella del voleibol de Gorman nombrada atleta femenina del año de Nevada Preps

Ayanna Watson ya está matriculada en la Universidad de Pittsburgh, donde se está preparando para comenzar su primer año de voleibol femenino universitario.

Pero recientemente regresó a su casa en Las Vegas, en Bishop Gorman, para graduarse. Pasó por el gimnasio y vio su nombre en la pared por su reconocimiento como la mejor jugadora de voleibol del estado y carteles del campeonato estatal.

“Ver mi nombre en el gimnasio otra vez es un poco surrealista porque pensé: ‘Vaya, realmente hice todas esas cosas'”, dijo Watson.

Watson dejó su huella como una de las mejores jugadoras de voleibol de secundaria en la historia de Nevada. Lideró el estado con 568 asesinatos, lo que la convirtió en la líder de todos los tiempos del estado en asesinatos profesionales con 2,195.

Watson fue nombrado jugador estatal del año de Gatorade por tercera vez y fue el jugador del año de la Región Sur 5A, mientras llevó a los Gaels a un récord de 33-8 y su tercer campeonato estatal 5A consecutivo.

Por su actuación récord, fue nombrada Atleta Femenina del Año de Nevada Preps.

â€”Ella es humilde. Ella está agradecida. Es una buena chica”, dijo el entrenador de voleibol femenino de Gorman, Gregg Nunley, durante la temporada. â€œMuchas (de las grandes jugadoras de voleibol) saben que son buenas. Muchos de ellos no son muy fáciles de entrenar, pero Ayanna sí. Es una chica dulce fuera de la cancha, pero dentro de ella es una competidora súper dura”.

“Realmente satisfactorio”

La campaña senior de Watson comenzó en Indonesia, donde se perdió los primeros partidos de Gorman mientras jugaba con Voleibol de EE. UU. en el Campeonato Mundial Femenino Sub-21 de la FIVB. Al comienzo de la temporada en el otoño de 2025, Watson estaba a 389 muertes de establecer la marca de todos los tiempos del estado, sin que Watson lo supiera.

“Fue gracioso porque no tenía idea”, dijo Watson. “También es gracioso en cierto sentido porque me dio más vínculo con Las Vegas y Gorman. No me veo viviendo aquí nunca más, mi corazón siempre estará aquí. Realmente me alegro de haber podido establecer ese récord, especialmente con el grupo de personas con las que pude hacerlo porque no podría haberlo logrado sin ellos”.

Watson estableció el nuevo récord estatal durante una barrida de tres sets en Foothill el 29 de septiembre, cuando Watson registró 21 remates.

“Me sentí confundido cuando todos se detuvieron durante unos cinco minutos (durante el juego)”, recordó Watson. â€œÂ¿Por quÃ© aplaudimos? ¿Qué está pasando?

Watson no sólo fue dominante contra oponentes de Nevada. Registró 35 remates, el máximo de la temporada, para ayudar a los gaélicos a vencer a Mater Dei (California), que luego ocupaba el puesto número 4 a nivel nacional, en cuatro sets el 18 de septiembre. Los gaélicos casi consiguieron un ace ganador en el punto de partido, pero la pelota terminó permaneciendo en juego, lo que le permitió a Watson conseguir el remate ganador del juego.

“Incluso cuando veo el vídeo, siento escalofríos”, dijo Watson. â€”… Sabía que me iba a preparar. Todo el gimnasio sabía que me iba a preparar y luego pedí la pelota y anoté y ganamos y fue como algo como ‘Sí, hicimos eso’ porque perdimos (ante Mater Dei) el año anterior. Fue realmente satisfactorio poder hacer eso el año pasado”.

‘No perder’

En su último año, Watson ocupó el segundo lugar en el estado con un porcentaje de bateo de .422 y agregó 304 ataques. Gorman quedó invicto contra oponentes de Nevada y barrió a Coronado en tres sets para ganar el título 5A el 9 de noviembre, gracias a una actuación de 25 remates de Watson.

“Definitivamente fue una satisfacción ganar de nuevo porque le dije a mi equipo: ‘No vamos a perder’. No podemos salir con una pérdida. Esta no puede ser la última vez que la gente nos vea porque esa era nuestra oportunidad”, dijo Watson.

Watson dijo que, como capitana senior, quería ser una líder más vocal y ser un “hombro en el que apoyarse” para sus compañeros más jóvenes del equipo Gorman.

“En nuestro equipo, la mayoría de los veteranos eran titulares”, dijo Watson. “Todos estuvimos de acuerdo en que no podíamos permitir que esa fuera nuestra última carrera juntos y que terminara siendo una pérdida. Todos nos encerramos, nos unimos y todos son mis mejores amigos. Todavía hablo con la mayoría de ellos casi todos los días, así que fue realmente bueno poder ganar con ellos”.

Watson es hija de la ex estrella del baloncesto masculino de Gorman, CJ Watson, quien pasó 10 temporadas en la NBA. CJ ganó dos títulos estatales en Gorman (2000 y 2002) y fue dos veces jugador estatal de Gatorade del año.

Ayanna le dio crédito a su padre por prepararla para el proceso de reclutamiento universitario y lo que se necesita para desempeñarse a un alto nivel en la universidad. Y los dos premios Gatorade del año de CJ resultaron ser una motivación para su hija.

“Me motivó en el sentido de la competencia porque obtuvo dos veces el premio Gatorade al jugador del año”, dijo Ayanna Watson. â€œLe dije que iba a vencerlo y lo hice. Fue un sentimiento muy agradable para mí y después de hacerlo me dijo que estaba muy orgulloso de mí y quería que fuera mejor que él”.

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