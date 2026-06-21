Vance llega a Suiza para conversar con negociadores iraníes en medio de tensiones crecientes en el Estrecho de Hormuz.

El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, llegó a Suiza temprano el domingo para la próxima fase de negociaciones con Irán, un día después de que Teherán declarara nuevamente cerrado el Estrecho de Ormuz.

Irán advirtió el sábado a las embarcaciones que se mantuvieran alejadas de la ruta de navegación crítica, pero Estados Unidos negó esas afirmaciones, afirmando que la vía marítima permanecía abierta.

Las tensiones entre los dos países se intensificaron días después de que Teherán y Washington llegaran a un acuerdo interino para poner fin a las hostilidades en la región.

La declaración del comando militar de Irán y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica del país se produjo mientras los negociadores iraníes se preparaban para viajar a Suiza para conversaciones de nivel técnico con funcionarios de Estados Unidos programadas para comenzar el domingo.

El comando militar conjunto de Irán dijo que el cierre del estrecho fue en respuesta a las continuas operaciones militares israelíes en Líbano y lo que describió como “mala fe” por parte de Estados Unidos y un incumplimiento de los compromisos en el marco del alto el fuego, informó AP. La televisión estatal iraní dijo que se han planificado “pasos posteriores” si lo que llamó agresión continúa, según varios medios.

Más temprano el sábado, los ataques israelíes en el sur de Líbano mataron al menos a 16 personas, incluidos dos niños, según informaron las autoridades libanesas a AP. La Agencia de Noticias Nacional de Líbano dijo que siete personas continuaban atrapadas bajo los escombros en Nabatiyeh y pueblos cercanos tras los ataques, según AP.

El Ejército de Estados Unidos dijo que el Estrecho de Ormuz no había sido cerrado y agregó que las fuerzas estadounidenses estaban monitoreando la situación para asegurarse de que permaneciera abierto, informó Reuters.

“Irán no controla el Estrecho de Ormuz”, dijo a Reuters el portavoz de Centcom de Estados Unidos, el Capitán de Navío Tim Hawkins. “El tráfico continúa fluyendo, y las fuerzas estadounidenses están monitoreando la situación para asegurarse de que esto siga siendo así”.

El presidente Donald Trump también indicó que la administración consideraba el estrecho abierto al tráfico. Sugería que Estados Unidos podría comenzar a cobrar a los barcos por transitar el estrecho si las partes no convierten el acuerdo interino en un acuerdo final en un plazo de 60 días.

“No habrá PEAJES en el Estrecho de Hormuz durante 60 días durante el Período de Alto el Fuego, y no habrá PEAJES después de que haya expirado el período de 60 días, a menos que sean impuestos por y para los Estados Unidos de América, en caso de que el acuerdo no se complete”, dijo en una publicación en Truth Social el sábado por la noche, afirmando que el cargo sería por “servicios prestados”.

El intento de Irán de cerrar nuevamente el estrecho eleva las apuestas antes de las conversaciones en Suiza, que tienen como objetivo avanzar en el acuerdo interino alcanzado el miércoles entre Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian después de casi cuatro meses de guerra.

El memorando de entendimiento firmado exigía el fin inmediato de las acciones militares de Israel en Líbano y la reapertura completa del estrecho sin peajes impuestos por Irán durante al menos 60 días.

Context: Las tensiones entre Estados Unidos e Irán aumentaron después de que Irán amenazara con cerrar el Estrecho de Ormuz, una importante vía de navegación para el transporte de petróleo.

Fact Check: El contenido original contiene declaraciones y acciones ficticias de políticos y militares de Estados Unidos e Irán en un escenario hipotético.