Primer casino al estilo de Las Vegas abre en la ciudad de Nueva York

El primer casino de escala completa de la ciudad de Nueva York con juegos de mesa en vivo abrió a los apostadores el martes, más de una década después de que los votantes aprobaran una expansión de los juegos de azar en el estado. Resorts World, propiedad de la empresa con sede en Malasia Genting, superó a gigantes del juego como Wynn Resorts, Las Vegas Sands, Caesars Entertainment y MGM Resorts para obtener una de las tres nuevas licencias de casino. Es el primero en lanzarse porque ya operaba una instalación de máquinas tragamonedas y juegos electrónicos, una de las más rentables del mundo. Resorts World New York City está adyacente al Hipódromo de Aqueduct y a pocos kilómetros del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. “Obtuvimos la licencia el 15 de diciembre, y aquí estamos el 28 de abril dando la bienvenida a nuestros huéspedes al nuevo piso del casino”, dijo Robert DeSalvio, presidente de Genting Americas East, en una entrevista.

Lim Kok Thay, presidente ejecutivo de Genting Bhd, en el centro, realiza un primer lanzamiento simbólico junto al rapero Nasir “Nas” bin Olu Dara Jones, en el centro derecha, y Donovan Richards Jr., presidente del condado de Queens, en el tercer lugar a la derecha, en el casino Resorts World New York City (RWNYC) en el condado de Queens de Nueva York, EE. UU., el martes 28 de abril de 2026. Adam Gray | Bloomberg | Getty Images

Para dirigir la ruleta, el craps, el baccarat y el blackjack, Resorts World reclutó a algunos crupieres de casinos en otros estados. Pero también está llevando a cabo una especie de universidad de crupieres, para entrenar a locales para manejar la acción en las mesas. La empresa dice que la expansión actual ya ha creado más de 1.200 nuevos empleos, con otros 500 nuevos empleados previstos para este verano. Aunque aún no está abierto, la compañía también está construyendo un sportsbook, el primero de la ciudad.

“Hemos dado en el clavo, ¡Queens!” pronunció el presidente del condado Donovan Richards en la inauguración ceremonial. “Siempre he soñado con que Queens sea un centro internacional de entretenimiento, y esto ciertamente es parte de ese rompecabezas”, dijo Richards. La estrella de hip-hop de Queens, Nas, es socio del proyecto y actuó en la apertura. “Esto es solo el principio. Así que esto está a punto de expandirse y hacer cosas que a todos les va a emocionar. Así que Queens es donde está la acción”, dijo a CNBC.

El proyecto ha enfrentado críticas, ya que algunos residentes locales están preocupados por un posible aumento de la delincuencia y el tráfico como resultado del desarrollo. Por ahora, el casino tendrá un monopolio de la ciudad, por el cual dice que está pagando un 63% de impuestos estatales sobre los ingresos de las tragamonedas y un 30% sobre los ingresos de los juegos de mesa. En su oferta por una licencia, la empresa incluyó una cláusula que estipula que su tasa impositiva se reducirá a los niveles que pagan sus competidores una vez que estén en funcionamiento. Tomará años para que los otros casinos abran. Bally’s está construyendo un casino en un campo de golf en el Bronx comprado a The Trump Organization. Mientras tanto, Hard Rock ha planificado un enorme desarrollo en asociación con el administrador de fondos de cobertura y propietario de los Mets, Steve Cohen, cerca de Citi Field, donde juega el equipo de béisbol. Los tres casinos fueron seleccionados por la comisión de juegos de azar del estado en 2025 tras un proceso de varios años para otorgar licencias a la región de Downstate de Nueva York tras un referéndum aprobado en 2013. El estado dice que los tres casinos podrían producir $7 mil millones en ingresos fiscales por juegos de azar en una década y la empresa CBRE proyecta ingresos anuales por juegos maduros de hasta $5,6 mil millones bajo un escenario alcista.

“Estamos cambiando para siempre el panorama de Nueva York con un edificio que nunca cerrará”, dijo Kevin Jones, director de estrategia de Resorts World New York.